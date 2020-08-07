中建一局三公司唐山南湖CBD项目获观摩团点赞

8月4日，河北省建筑施工安全生产标准化、扬尘污染防治、文明绿色施工暨“双控”机制建设现场观摩活动在中建一局三公司履约的唐山南湖中央商务区CBD项目顺利举行。河北省住房和城乡建设厅、各地市住房和城乡建设局及城市管理综合行政执法局相关负责人，唐山市各县(市)区住房和城乡建设局主管局长、安监站长，中建一局安全总监刘泽，中建一局三公司副总经理王亮、邢健民，安全总监安戈，部分施工企业代表近300人参加观摩活动。

过程中，唐山市住房和城乡建设局总工程师冯永辉就唐山市建筑施工“双控机制”建设和安全生产标准化、建筑施工扬尘治理、文明绿色施工以及建筑工地“唐山新市民俱乐部”建设工作进行了总结。

观摩人员来到施工现场，了解了项目“双控机制”建设情况和“唐山新市民俱乐部”建设成果，参观了定型化建筑垃圾管道、具有喷淋抑尘功能的制式垃圾池、环场道路喷淋、VR展示区、安全教育体验区、塔式起重机防碰撞可视系统、标准化施工临边防护、“五小设施”、空气能节能设备等。省住房和城乡建设厅相关负责人对项目建设情况表示肯定，并希望各施工单位以该项目为标杆，不断提升建设水平，助力城市发展。

中建一局三公司唐山南湖中央商务区CBD项目积极落实唐山市住房和城乡建设局关于建筑施工安全生产和扬尘治理的工作要求，践行以人民为中心发展理念，完成建筑工地“新市民俱乐部”的创建工作，对全省建筑行业安全生产、扬尘污染防治、文明绿色施工、“双控”机制建设等相关体系的建设和完善起到了积极的促进作用，在地方树立了良好的履约形象。项目将继续高标准、严要求，不断提高工程品质，以完美履约打造精品工程，打造公司良好企业形象，助力企业高质量发展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)