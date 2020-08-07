首次领票1小时 优化营商环境

“现在开办企业太便利了，领完营业执照后不到一个小时就领到了发票和税务Ukey。不用跑去税务局，这里就有税务局的工作人员指导我们用电子税务局申请，你们的服务真到位！”作为首个享受到国家税务总局肇庆高新技术产业开发区税务局驻行政服务中心办税厅推行的“一站式”发票领取服务的新办纳税人，肇庆亿旺贸易有限公司的办税员曾先生对肇庆高新区税务局的新推行的服务举措称赞不已。

据了解，为精准服务“六稳”“六保”大局，肇庆高新区税务局立足工作职能，持续优化税收营商环境，积极联合区行政服务中心推行“一厅通办”“一窗通取”模式，为纳税人提供领取营业执照后的“一站式”发票领取服务，实现首次申领发票一小时内完成。

为实现这一服务，肇庆高新区税务局积极组织业务骨干在区行政服务中心办证大厅耐心辅导需要领用发票的新办纳税人通过手机微办税或广东省电子税务局提交“新办纳税人套餐式服务”申请，并立即做好后台审核和税务Ukey发行工作。随后，引导纳税人继续使用电子税务局申请发票领用，审核通过后立即一次性为纳税人送上包含纸质发票、税务Ukey、Ukey使用指南、新办纳税人“套餐式”服务操作手册的“首次领用发票专用袋”，全程专人服务专人处理，实现纳税人首次申领发票一小时内完成。

肇庆高新区税务局驻行政服务中心办税厅负责人表示，为确保“一站式”发票领取服务落细落实，肇庆高新区税务局将继续做好各项保障工作，进一步提升纳税人的办税满意度。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)