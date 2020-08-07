新时代、新动力、新使命 深圳经济特区成立40周年特别盛典圆满落幕

深圳经济特区，作为我国发展中国特色社会主义市场经济的"试验场"和"先锋队"，转眼间已走过了四十年的历程。短短四十年间，深圳从一个贫穷落后的边陲小镇，迅速成长为具有国际影响力的国际化创新性城市。

2020年，是深圳经济特区成立40周年，也是深圳建设中国特色社会主义先行示范区迎来纵深推进的关键之年，站在新的历史起点上，面对赋予的新使命，深圳又将开启一段怎样的新征程？

8月6日，由《经济观察报》主办的深圳经济特区成立40周年特别盛典在深圳星河丽思卡尔顿酒店顺利举行。本次特别盛典以“新时代、新动力、新使命”为主题，邀请了多位专家学者及企业高层共同回顾分析深圳经济特区的发展历程，共同探讨深圳未来发展趋势。

经济观察报执行总编辑文钊在致辞中表示，《经济观察报》诞生2001年，从一张报纸开始，现在已经成为有网站、微博、APP、微信、音视频全媒体传输平台，见证了中国加速全球经济的过程，也希望不仅仅是见证者、记录者也是建设者，希望以理性建设者的声音和企业家们一起推动中国世界的商业文明。

商务部国际贸易经济合作研究院前院长、中国世界贸易组织研究会副会长霍建国在活动中发表主题演讲《把握开放型经济发展的成功经验 加快构建高水平开放新格局》。在演讲中，他表示，深圳发展到今天，实际上从理论上讲已经到了走出去的阶段，但是由于国际环境的复杂性，由于目前在外汇管理的局限性导致整个外资投资比较艰难，但要看到发展的大趋势，最终企业都要走向国际市场在海外投资，要主导自己的产业链，要有更多跨国企业在国际上的影响力来衬托中国整体经济的影响力。

中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达做了《深圳特区40年：制度创新如何影响企业家创新？》的主题演讲。他表示，解放思想是企业家创新的动力源泉，思想是很重要的市场。制度创新重于技术创新，只有给企业家更大的放权，它才能够形成更大的创新，良好的市场环境，法制环境以及改革，简政放权，严格的知识产权防护，良好的商业环境，公正法制环境，公平的竞争环境，科技的发展，以及科学家工程师企业家的互动，才真正能够从模仿创新走向颠覆性的创新。

深圳证券交易所主要创始人、原副总经理（法定代表人）禹国刚带来主题演讲《新时代 新动力 中国资本市场新使命》。作为中国资本市场从无到有的探索者和见证者，他表示，深交所正在沿着推进市场化增加包容性，加大流通量的目标深化改革，注册制和新老制度衔接都将是改革的亮点。我国已经进入了高质量发展阶段，实行注册制让中国资本市场成为中国经济高质量发展的助推剂，这是中国资本市场的新使命。

在演讲环节后的论坛部分，与会嘉宾就先行示范区对于深圳未来发展的重要意义，深圳如何发挥自身优势再次腾飞，未来将会面临哪些机遇和挑战，如何找准定位和发展方向等问题，展开了积极的讨论。

经济观察报华南分社社长在讨论中表示，深圳确实是伟大的城市，甚至是传奇，虽然深圳未来发展仍然面临很大挑战，尤其是当下贸易战背景，包括疫情背景下全球贸易割裂的现象，包括现在中国的市场经济市场发育的情况，深圳全球顶级企业的代表在全球进程当中也会遇到问题，但世界经济格局都在变化，对于深圳未来发展仍然满怀信心。

广东省人民政府参事、深圳市决策咨询委员、深圳大学教授魏达志在讨论中认为，深圳要强化胸怀格局，要实现技术创新到技术发明，再迈向科学发现，形成科学发明、技术发明、产业创新一体化的发展思路，深圳才能够获得腾飞。

平安智慧城市智慧生活事业部副总经理蓝勇辉在讨论中表示，平安策略是金融科技，平安能够在金融领域能够跟全球金融巨头去PK，具有国际竞争力，科技是平安一项非常重要的一块领域，深圳智慧城市建设的经验，已经起到了一些示范的作用，利用深圳拥有的国际国内的影响力，在勇于创新的氛围去成长去做一些创新性的东西，通过创新向其他城市复制、延伸，这对于深圳的企业来说是非常好的机遇。

中建科工集团有限公司华南大区总工程师陆建新在讨论中认为，深圳成为先行示范区，对于建筑行业来说机会更多，但同时也对建筑行业提出了高质量的发展要求。建筑行业也讲创新，也讲应用讲工厂制造，要构建智能制造，制造出真正先进领先的芯片，这是任重道远的。

盒子科技创始人兼CEO韩森在讨论中表示，深圳真的是创新之都、创业之都，营商环境特别好，在创新的体质上制度上给了企业很大的发挥空间，帮助企业成长。所以在这样的环境下盒子科技一直保持创新创业的精神来做中国线下业务新生态，一起赋能中国实体经济的发展和变革。

(责编：栗翘楚、孙阳)