扶贫专柜落地全国万达广场 让贫困地区产品直面消费者

人民网北京8月8日电 （记者乔雪峰） 8月8日，“万达集团消费扶贫行动暨扶贫专柜落地万达广场”活动在北京通州万达广场举行，全国320座万达广场将分批落地超过3143台消费扶贫专柜，销售贫困地区扶贫产品，直接惠及贫困农户。
消费扶贫专柜落地万达广场
扶贫专柜是落实消费扶贫行动的一种重要方式，万达广场覆盖全国超过200个城市，2019年客流42.7亿人次。每个万达广场都是所在城市的商业中心，人流密集，消费需求旺盛。万达广场设置消费扶贫专柜，可以充分发挥平台优势，在万达广场庞大的消费群体和贫困地区产品之间搭起桥梁，让贫困地区产品直接面向消费者，从而实现消费扶贫。
为了提高扶贫产品销售，万达集团精心挑选广场入口、室内步行街、扶梯、电梯等人流必经之地摆放扶贫专柜，平均每个万达广场至少落地10台扶贫专柜，为保证消费扶贫效果，扶贫专柜销售的所有货品都来自国务院扶贫办公示的《全国扶贫产品名录》，消费者每一次消费，都能转化为贫困农户的收入。
国务院扶贫办副主任洪天云表示，万达集团通过在全国万达广场设立扶贫专柜，结合万达优选小程序，为扶贫产品搭建平台，拓宽渠道，既是做实做细消费扶贫行动的重要举措，也是构建社会扶贫长效机制，非常及时，非常有意义。希望更多民营企业踊跃参与到消费扶贫行动中来。
万达集团总裁齐界表示，2020年是中国脱贫攻坚决战决胜之年，今年国家7部委联合发文，要求全社会大力推进消费扶贫行动。万达集团决定在继续做好丹寨产业扶贫的基础上，加大脱贫攻坚力度，利用遍及全国的万达广场，在消费扶贫方面发挥更大作用。
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