快手娱乐直播公会全放开：入驻门槛无流水要求

快手娱乐直播公会再出新政策。根据8月最新推出的4.0版本政策显示，快手在全面放开公会准入门槛，大力吸引新主播签会入驻。

据了解，此次快手直播公会4.0版本的政策主要重点在两个方面，一是公会入驻没有任门槛，只要具有营业执照，具备相关公司资质，具有服务类的增值税专用发票资质即可，取消此前20W流水的要求；二是给到公会20%的行业内最高的新主播返点，返点基数为新主播当月流水。只要在加入公会前90天开播小于25分钟即可视为新主播，对主播的站内粉丝数不做限制，此前的政策是50w粉丝以下才可以加入机构并开启直播合作。

另一方面，快手对直播公会入驻也将提供优质公会流水奖励及海量流量奖励；热门活动提前获知，定制专属活动；制定更具针对性的娱乐直播内容运营策略，帮助旗下创作者在快手的快速成长等支持。

目前快手直播公会的任务以新主播流水任务、公会基础任务和存量主播增幅任务三部分组成，三部分组合起来，公会最高可拿到70%的分成。

快手娱乐直播公会体系建立从2019年9月至今，共经历了3个发展时期和阶段，主要分为从2019年9月——12月的1.0邀请制时期，这个阶段主要邀请行业内小范围公会入驻；2020年1月——6月的2.0时期，这一阶段的门槛已逐步放开，月流水大于100万的公会均可入驻，这一时期快手直播已经达到了快手大盘20%的水平；从6月到8月的3.0时期，该阶段的重点在于对新主播的拉新；到如今8月的4.0阶段，从策略端在大力拉新基础上兼顾了对存量主播的运营，全面放开门槛，提升公会收益，让利于公会，公会最高可拿到70%的分成。

目前已入驻公会1000+，仍处于快速增长的阶段，公会数量、开播uv、流水仍有非常大的增长空间。根据最新发布的《2020快手内容生态半年报》显示，快手直播日活超1.7亿，此时仍然是入局的好时机。

据了解，在快手很多新公会例如众志传媒、曙光一线、博润文化等新公会在去年年末、今年年初入驻，已经实现了月流水超千万；

快手作为DAU超3亿、拥有独特私域流量的短视频直播平台，不仅粉丝粘性强，直播打赏转化高，用户覆盖范围上也更国民化、大众化，更利于主播的“出圈”、“明星化”、“电商化”，为后续的成长和变现提供了更多可能性。快手直播公会目前开放的4.0阶段，仍不失为一个进入的利好性时机，

过去，快手在娱乐直播公会一直比较低调，很多公会并不熟悉快手的规则、政策。快手方面也表示，在快手发展早期，的确非常注重生态的均衡发展，一直没有引入公会这一中心化、强运营的组织形式，但如今去中心化的UGC生态已经非常稳固，不会因为引入直播公会体系受到冲击，而是会形成互补。

从最新公布的直播公会4.0版本政策来看，快手已经做好了全面拥抱直播公会的准备，快手方面也表示希望直播公会和各类主播都能在快手生态里真正扎根。

(责编：毕磊、夏晓伦)