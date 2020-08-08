“全民健身日”邢台沙河分会场展演活动圆满成功

2020年8月8日是国家第12个“全民健身日”。今年的全民健身日活动原则是“以人为本、因地制宜、彰显特色、攻抗疫情”。由邢台市体育局指导，沙河市文广体旅局主办，沙河市冰雪轮滑协会、广场舞协会、瑜伽协会、孙式太极拳协会承办的2020河北省“全民健身日”活动邢台市沙河市分会场在文化艺术中心广场举行。此次全民健身活动通过展演的形式，涉及广场舞、轮滑、太极拳（剑）、瑜伽等多个项目，推动广大群众树立自觉健身意识，极大地丰富了人民的业余文体生活，使群众零距离体验全民健身成果、感受运动健康美好，增强幸福获得感，营造了浓厚的全民健身氛围。

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