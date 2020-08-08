“全民健身日”邢台沙河分会场展演活动圆满成功

2020年8月8日是国家第12个“全民健身日”。今年的全民健身日活动原则是“以人为本、因地制宜、彰显特色、攻抗疫情”。由邢台市体育局指导，沙河市文广体旅局主办，沙河市冰雪轮滑协会、广场舞协会、瑜伽协会、孙式太极拳协会承办的2020河北省“全民健身日”活动邢台市沙河市分会场在文化艺术中心广场举行。此次全民健身活动通过展演的形式，涉及广场舞、轮滑、太极拳（剑）、瑜伽等多个项目，推动广大群众树立自觉健身意识，极大地丰富了人民的业余文体生活，使群众零距离体验全民健身成果、感受运动健康美好，增强幸福获得感，营造了浓厚的全民健身氛围。
七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费 人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】
国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展 新华社北京8月4日电 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】
展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局” 编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】