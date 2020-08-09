全国铁路营业里程突破14万公里 其中高铁3.6万公里

中新经纬客户端8月8日电 从中国国家铁路集团有限公司(下称国铁集团)获悉，7月份，全国铁路固定资产投资完成671亿元，同比增长3.6%，其中基建大中型项目投资完成499亿元，同比增长11.3%。截至2020年7月底，全国铁路营业里程达到14.14万公里，其中高铁3.6万公里。
国铁集团建设部负责同志介绍，7月份以来，铁路部门认真贯彻落实中央“六稳”“六保”决策部署，统筹疫情防控和铁路建设，加大重点工程项目施工组织力度，严格工程质量安全管控，集中力量抓好在建和开工项目，取得重要进展。一是部分新线顺利投产。上海至苏州至南通铁路、安顺至六盘水高速铁路分别于7月1日、7月8日按期开通运营，进一步完善了区域路网结构，为沿线经济社会发展注入了新动能。截至7月底，今年全国铁路已投产新线1310公里，其中高铁733公里；二是在建项目优质高效实施。京沈客专北京朝阳至承德段、北京至雄安新区城际铁路河北段、银川至西安高铁、合肥至安庆高铁、淮安至镇江铁路、太原至焦作高速铁路、福州至平潭铁路、格尔木至库尔勒铁路新疆段等项目建设进展顺利，预计年底开通运营。川藏铁路拉萨至林芝段、中老铁路国内段、郑州至万州高铁等项目部分控制性工程顺利完工。三是扎实做好新项目开工准备工作。对今年拟开工的新项目，细化安排，加大组织推进力度，确保前期工作进度和质量。7月2日，深圳至江门铁路顺利开工。
该负责人表示，铁路重点工程建设加快推进，进一步提升了我国铁路网的规模和质量，较好地发挥了投资带动作用，推动了相关产业发展，在稳定就业，扩大内需，吸纳工业产能，促进经济稳步恢复，助力打赢脱贫攻坚战等方面做出了积极贡献。(中新经纬APP)
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