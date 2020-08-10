易纲：下半年保持金融总量适度合理增长

8月9日，据新华社报道，央行行长易纲在接受记者采访时指出，面对疫情冲击，央行果断加大货币政策逆周期调节力度，创新货币政策工具，主要措施可以概括为18个字，就是“扩总量、保供应、促增长，降利率、调结构、保主体”。

着力稳企业保就业

针对后续政策，易纲再次明确，下半年央行将继续认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持金融总量适度、合理增长，着力稳企业保就业，防范和化解重大金融风险，加快深化金融改革开放，促进经济金融健康发展。

首先，货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已经出台的稳企业保就业各项政策落实见效。综合运用多种货币政策工具，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，同时注意把握好节奏、优化结构，促进普惠型小微企业贷款和制造业中长期贷款合理增长。

在防范和化解金融风险方面，要守住风险底线，全力以赴推动三年攻坚战如期收官，加快补齐金融风险处置的制度短板，健全重大金融风险的应急处置机制，并且转入常态化的风险防控和风险处置。

一周两提“总量适度合理增长”

北京商报记者注意到，一周之内，央行已经第二次表态要保持金融总量适度、合理增长。8月3日，央行在召开2020年下半年工作电视会议时就曾指出，要坚持总量适度、合理增长，着力稳企业保就业，防范化解重大金融风险。两次表态金融总量适度、合理增长，预示了哪些信号？

在苏宁金融研究院高级研究员陶金看来，比较确定的是，“宽货币”已经暂告一段落，市场也不会有太多期待。而对于信贷政策，未来的信贷资金终究要与企业的实际融资需求匹配，因此，未来额外的信贷增量不可过度期待，广谱利率的调降预期也在降温。在流动性合理充裕、信贷回归中性的情况下，货币政策会在三季度彻底正常化。信贷扩张的程度可能在三季度见顶。

建银投资咨询分析师王全月则告诉北京商报记者，实现金融总量适度、合理增长透露了两层含义，一方面是央行货币供应量相较上半年的特殊情况来说更加合理，另一方面是央行将继续巩固前期打击资金空转套利工作的成果，并引导资金直达经济实体。

从近几个月国内社融、信贷、M2、市场利率等指标看，国内信贷货币环境与经济基本面表现基本相适应，货币总量适度，实体经济融资成本明显下降，宏观经济指标显示此前政策取得理想成效，经济重返复苏扩张轨道。光大银行金融市场部分析师周茂华预测，下半年经济扩张步伐有望略微加快。

避免“宽信用”政策过快退出

下半年，怎样才能保持金融总量适度、合理增长？市场机构又该注意哪些问题？陶金认为，如果货币政策只注意总量，则会造成更大的结构扭曲，总量目标也难以实现。因此通过引入激励相容机制、结构性货币政策有利于提高资金使用效率，也有助于实现更好的总量调控效果。但需要注意的是，经济仍然面临较多不确定性，对冲政策的及时性和针对性仍然值得强调，需要避免过快的“宽信用”政策退出。

针对下半年货币政策，周茂华则称，首先是落实落细已出台政策，做好评估；货币政策整体保持稳健，根据宏观经济、物价形势变化进行灵活预调微调，采取结构性、创新等多种政策工具，保持流动性合理充裕，引导金融机构优化信贷结构，加大三农、中小微、制造业等部门的纾困支持，降低综合融资成本，稳定企业发展信心，提振微观主体活力、释放创新活力；对于产能过剩等传统行业保控结合，引导淘汰过剩缺乏效应企业、促进整体转型升级；在全球流动性泛滥、超低利率、经济前景与金融市场不稳定性及不确定性增强的情况下，我国需要防范风险常态化，密切监测局部风险隐患，防微杜渐，为供给侧结构性改革营造适度货币信贷环境。

(责编：李都也(实习生)、李栋)