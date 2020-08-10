易纲：保持金融总量适度合理增长

针对当前经济金融形势和下半年货币政策走向，中国人民银行行长易纲在接受新华社记者专访时表示，下半年，人民银行将继续认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持金融总量适度、合理增长，着力稳企业保就业，防范和化解重大金融风险，加快深化金融改革开放，促进经济金融健康发展。

此次易纲的表态与日前召开的人民银行2020年下半年工作电视会议强调的“坚持总量适度、合理增长”基调一致。

易纲表示，货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已经出台的稳企业保就业各项政策落实见效。综合运用多种货币政策工具，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，同时注意把握好节奏、优化结构，促进普惠型小微企业贷款和制造业中长期贷款合理增长。

易纲还表示，在防范和化解金融风险方面，要守住风险底线，全力以赴推动三年攻坚战如期收官，加快补齐金融风险处置的制度短板，健全重大金融风险的应急处置机制，并且转入常态化的风险防控和风险处置。另外，不断深化金融领域体制和机制改革，推动已经出台的金融改革措施落地见效，支持地方政府以化解区域性金融风险为目标，量力而行，深化农村金融机构的市场化改革。

易纲还称：“不管国际形势如何变化，最重要的是做好我们自己的事，坚定不移地深化金融业改革和对外开放。”他说，首先要继续执行好中美第一阶段经贸协议，落实好近年来宣布的金融改革和开放措施，比如取消证券、基金管理、期货、人身险等领域外资的股比限制；取消合格境外投资者和人民币合格境外投资者的投资额度限制；批准运通、万事达卡、惠誉等机构进入中国市场等。其次要继续推动全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，统一债券市场对外开放的外汇管理政策。

他指出，当前人民币国际化的势头非常好。上半年，人民币跨境收付的金额是12.7万亿元，同比增长36.7%，人民币连续八年成为我国第二大跨境收支货币。一季度人民币外汇储备的份额超过2%，比2016年加入特别提款权货币篮子（SDR）的时候增长了近一倍。“我们将继续积极稳妥地推进人民币国际化和资本项目的开放。”易纲说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)