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2020年北京网络安全大会开幕

2020年08月10日14:10  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京8月10日电（记者毕磊）8月10日，北京网络安全大会（以下简称BCS 2020）正式开幕。此次会议聚焦全球顶尖的网络安全前沿技术、网络攻防实战，特别是针对5G背景下的新型网络基础设施领域，提出了诸多实用的解决方案。

　　据了解，在10天会期里，将举行近10场峰会，涵盖奥运安全、战略、产业、技术、新基建和网络安全人才等多个领域；还将召开50多场分论坛；另外还包括6大主题日、4个展览日；线上云直播平台10×24小时不间断播出，总时长将超过348小时。

　　在开幕式上，奇安信集团董事长齐向东发布“内生安全，从安全框架开始”的大会主题，并推出了内生安全框架。该框架以系统工程的方法论结合“内生安全”理念，改变了以往“局部整改”和产品堆叠为主的安全规划及建设模式，按照系统工程的思想，将安全能力组件化，由规划方法、工具集、模型、架构和项目纲要构成，能够让安全产品和服务相互联系、相互作用，在整体上具备单个产品和服务所没有的功能，从而保障复杂系统的安全。　　

　　齐向东表示，“内生安全的关键是管理，管理的关键是框架，框架的关键是组件化。我们已经在近40个大型机构里应用了这套框架，包括部委、能源、央企、金融、航空、大型制造业和数字城市等领域，显现出了‘1+1＞2’的‘涌现’效应。”

　　他指出，内生安全框架有三个重点——“理清楚”、“建起来”、“跑得赢”，目的是通过“新管理”，让网络安全体系具有动态防御，主动防御，纵深防御，精准防护，整体防护，联防联控的能力。

　　工业和信息化部副部长刘烈宏在大会致辞中说，工业和信息化部近年来扎实推进网络安全各项工作，固根基、建体系、强能力、促产业、优治理，营造了良好网络安全生态环境。未来将坚持网络安全技术、人才、产业融合发展，进一步推动网络安全技术突破，保障新型基础设施建设，加速资源集聚，推动网络安全能力再提升。

　　中国电子信息产业集团有限公司董事长芮晓武指出，新冠疫情使全球加速迎来“新安全时代”，远程办公、网上教育等各种深度链接在给我们带来更大便利的同时，也带来了更大的安全风险，要求我们更加体系性、深层次应对网络安全风险，探索“新安全路线”，即通过加入立体防护安全链实现从处理器层、存储控制层和操作系统层的多级防护，建立内生安全机制，将“被动防御”变为“主动免疫”，未来我们将携手合作伙伴布局网络安全产业，共建更开放、更包容、更有活力、更有韧性的“新安全生态”。 

(责编：毕磊、夏晓伦)
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