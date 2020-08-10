原标题：UDE2020：从国际显示博览会看显示产业的八大赛道

近日，国际显示博览会(UDE2020)暨未来生活博览会(iLife2020)在上海举办。本届博览会与中国数码互动娱乐博览会(ChinaJoy)同期，吸引了产业界人士、媒体记者及数万名上海年轻观众前来参观体验。博览会上，中外厂商竞相展出最新的显示科技、消费级终端及商用显示产品。量子点、OLED、激光显示、Micro LED、全息显示、VR/AR等多种显示技术同台亮相，智能显示产业的“八大赛道”日渐清晰。

赛道一：面向年轻消费群的新终端

本届博览会的数万名观众中，95后和00后占到90%以上。据观察，这部分年轻消费群体的审美习惯和生活方式与70后和80后有较大的差异。他们对大屏的要求不再停留在“看”上，有更高的追求“玩”。电竞场景对产品的动态图像处理能力、响应能力以及人机交互性能提出了更高要求。

本届UDE博览会上，TCL、海信、创维等厂商展出的游戏大屏明显受到年轻人的追捧。当大屏用途拓宽到电竞以后，对相当部分年轻人而言，大屏开始变的“有用”起来，消费需求也将随之产生。

赛道二：万亿级规模的家庭物联网市场

UDE2020展上，终端厂商不再单独展示显示终端产品，全屋智能和生活场景解决方案成为主流。

物联网时代，大屏成为家庭网络主控终端。生态越完备，大屏的作用愈发显得重要。TCL、海信、创维、苏宁小Biu等展商纷纷进军家庭物联网产业，并推出智能家电全套产品。在这个赛道上，提高家庭物联网的整体协同能力和人机交互体验，往往更具有挑战性，也更容易得到用户认可。

赛道三：无处不在的商用显示市场

近十多年以来，显示器件产能不断扩大、性能快速提升，显示单元的成本不断下降，适配性和兼容性也变得越来越强大。比如拼接屏，目前，除了传统的液晶拼接，还有小间距LED无缝拼接、激光投影无缝拼接等解决方案，为“显示无处不在”提供了基础条件。本届UDE展上，TCL、海信、利亚德、雷曼光电等展商均展出了商用显示解决方案。

据中国电子视像行业协会公共信息显示(PID)分会的统计数据，2019年，中国商用显示市场规模已经超过家用市场规模，且以25%的年复合增长率高速成长。未来，商用显示空间广阔，在办公、教育、交通、医疗、商业等领域，显示无处不在正逐步成为现实。曾经有人担心高世代线集中投资建设后会不会产生产能过剩的问题，如果把商用市场的高速增长考虑在内的话，消化投资产能是完全可能的。

赛道四：日渐成熟的柔性OLED市场

柔性OLED显示技术应用也是本次博览会的一大亮点，大尺寸产品及应用上，创维展出首款OLED模组自制的65英寸壁纸电视(WallPaper)最薄处仅4.6毫米；小米也展出了65英寸120赫兹刷新率的OLED电视。

中小尺寸产品及应用上，TCL华星展示了10英寸Z字形折叠屏和6.67英寸AA Hole柔性屏；天马微电子展示了7.4英寸WQHD 折叠屏和5.49英寸FHD柔性屏；维信诺展示了360度柔性折叠终端、柔性折叠掌机、双向动态弯折柔性屏、O-Flex环绕屏等等多款产品。柔宇展示了全球首棵柔性屏科技树“柔树”。柔性折叠屏技术不断走向成熟和规模化，必将带动新一轮的柔性换机潮。

赛道五：突破前夕的Micro LED市场

UDE2020展上，TCL华星展出了3.3英寸和4英寸MicroLED透明屏；天马微电子展出了7.56英寸Micro LED透明屏，5.04英寸Micro LED拼接屏；晶台光电推出了间距为0.9毫米的Micro COB方案；利亚德旗下的Planar推出了216英寸的Micro LED 8K大屏；雷曼光电推出了324英寸的Micro LED拼接商用显示屏。随着巨量转移技术不断向前突破，Micro LED已经进入市场化前夕。

作为下一代显示器的重要技术路线，MicroLED投资规模比LCD和OLED小得多，且在关键设备、关键器件、核心专利上自主能力相对较强。因此，当前无论是终端厂商、投资机构和地方政府都十分积参与Micro LED的投资建设。在学术、产业和资本的共同推动下，Micro LED的产业化进程有望在未来2-3年内取得全面突破，开启一个全新的赛道。

赛道六：效率不断提升的LCD市场

UDE2020展上，TCL展出了Mini LED背光的8K星曜屏，对比度高达100万：1，海信推出了8K叠屏电视。随着量子点膜技术的国产化程度不断提高，成本还有大幅下探的空间。未来，光致发光量子点技术在液晶上也将得到大范围应用。各种新技术的引入，大大改善了液晶显示的性能。

十多年前，发生过LCD和PDP的技术路线之争。很多人照此类推LCD是否会被OLED、Micro LED等新技术所终结。目前看，液晶不仅占据98%以上的产能、具有明显的规模经济优势，同时性能短板不断被补齐。未来十年内，液晶与其他新型显示共存发展将会是大概率事件。

赛道七：快速普及的家庭巨幕市场

UDE2020展上，家庭巨幕成为关注的焦点。海信展出的100英寸全色激光电视100L9Pro，利亚德旗下PLANAR品牌展出的135英寸微间距LED电视等产品备受关注，各彩电龙头企业也纷纷推出了100英寸液晶巨幕产品。家庭影院开始进入100英寸时代。

对于家庭影院而言，产品体积过于庞大、造成入户不便是制约消费的重要因素之一。在体积方面，激光电视具有一定的优势。未来，抗光屏幕柔性卷曲设计，能较好的满足隐藏屏幕的需求。此外，随着广州OLED 8.5代线的量产，以及TCL华星对喷墨打印OLED的量产研发不断取得突破，相信不久的将来，可卷曲的OLED大屏也将加入家庭巨幕的竞争。

赛道八：势能巨大的OTT市场

UDE2020展上，除了硬件性能，各整机厂商均展示了具有各自特色的OTT服务生态，TCL和海信还展示了电竞游戏等应用软件。据中国电子视像行业协会网络视听(OTT)分会测算，2019年大屏OTT用户超过2亿，内容服务市场规模超过200亿元，且每年以接近50%的复合增长率快速成长。庞大的用户数量，将吸引更多的应用开发商和服务商参与大屏生态，形成硬件以外的另一条重要赛道。

UDE2020上，中国电子视像行业协会8K产业工作委员会联合雷曼光电、TCL电子、TCL华星、海信、创维、康佳、长虹、海尔、北京电影学院、4K花园等企业推出了5G+8K专题展。北京电影学院的8K水墨动画《秋实》以及4K花园制作的8K演示片也在UDE2020上首次亮相。

(责编：毕磊、夏晓伦)