58同城叶兵出席博鳌房地产论坛20周年大会 新基建助力房地产行业提效

8月8日，58同城高级副总裁、安居客COO叶兵受邀参加博鳌·21世纪房地产论坛，并发表题为“新基建、新未来”主题演讲。叶兵表示，新基建助力行业提效的三个基本要素是数据标准的建立和应用、产业链的完善、智能技术的普及。在未来发展中，房地产行业也将顺应数据标准不断完善、行业分工趋于专业、技术升级、自我管理意识提升四大趋势。

叶兵在演讲中指出，房地产的新未来也将主要以服务而非强管控带动行业合作互联，也是提升效率更核心和有效的方式，这个过程中也需要对用户数据的深度洞察。而推动所有效率提升的核心是管理而非资本，58同城、安居客作为互联网开放平台，坚信公信的力量，通过全产业链全阶段用户数据的打通，不断加大技术、研发、产业基础设施建设投入，迎接用户时代的到来。

58同城、安居客近年来致力于房地产链条上下游数据打通，推出智慧开放平台，以流量共生、数据开放、技术共享等赋能方式打通房地产行业的智能软硬件基建，利用技术、互联网、科技的优势来降低开发商项目的获客成本，近期面向开发商推出的新房官方旗舰店有效提升自然流量、提高自然到访的成交效率，真正实现提效增速，帮助房地产行业找到新的增长点和机会。

以下为《新基建 新未来》演讲实录：

58同城、安居客是当前与房地产密切相关的、全国最大的用户找房平台，将基于这个视角，结合大会的主题 “穿越行业周期”和与会嘉宾共同探讨未来的新增长机会点到底在哪里，我的演讲主题是“新基建 新未来”，新基建代表了整个房地产整个行业的新未来。

新基建助力行业提效的三个基本要素：数据标准、产业链、技术

过去3到5年里，从物流Iot、电商平台、新能源汽车无人驾驶、VR赏景，到如今诸多生活方式的变迁等，新基建已经无处不在，渗透生活的方方面面。

以物流行业为例，菜鸟物流过去几年投入了大量的资金、研发力量等构建Iot智能化物流平台，它打通了从硬件到软件，以及整个服务链条里的数据标准、数据流通。全链条的数据化成为了物流Iot智能化的重要特点。

第二个特点即产业链的完善，物流骨干网连接了全行业300万人，覆盖了全国2800多个县，每年处理快递500亿件，受益于硬件的使用、技术力量的提升，显著降低了工作成本及压力，让整个行业效率得到了极大的提升。

新基建在助力行业降本增效层面发挥了非常重要的作用。作为全国最大的房产信息服务平台，58同城、安居客认为新基建是能够帮助行业穿越周期、提升效率的重中之重。

要实现提效目标，新基建必须要满足三个技术要素。第一必须构建全行业上下游、全产业链的数据标准。第二，产业链的重新构建，产业链上下游、各个服务者需要分工明确。第三，如智能语音、智能仓库等技术的搭建，让智能化推动整个行业的进步。

房地产四大未来发展趋势：数据标准、分工专业、技术升级、自我管理

那么在产业提效、数据标准、技术能力等层面，房地产行业现在发展情况如何？以下是我们对未来发展趋势的4个洞察。房地产行业中，随着数据标准、数据建设的深入，产业链上下游分工日益精细化，以及数据IT化、管理IT化、服务标准化等，都加速了产业周期和产业效率的提升。同时，管理者参与到整个产业周期、管理者自我管理意识也是整个新基建提升非常重要的标准。

趋势一：管理IT化、服务数据化、数据标准化。

如果把整个产业周期以用户为中心，以整个项目为中心进行铺开，从项目论证立项，到施工管理、产品交付，到物业服务、家装服务，再到最后的存量营销、销售实现，甚至到住宅70年全周期的延展服务，大致的可以切分为两个阶段。第一个阶段是开发阶段，现在的开发商已经比以往任何时候注重管理IT化、服务数据化、数据标准化，在项目管理数据化阶段，中国房地产开发企业已经做得非常出色。

但如果从另外一个点位思考，房子是用来住的，房子的核心是用户。在用户的数据管理化层面整个行业仍然处于非常初级的发展阶段，越来越多优秀房企非常关注对于整个用户数据化管理工作的推进。

目前行业中仍存在数据非标，数据割裂的情况。每个行业都有个性化的数据定义，物业管理公司有自己物业的用户和居民的数据，智能化的家电企业有自己家电企业的数据，形成了一个个数据孤岛。对于整个行业来说，用户数据化管理仍然处于相对比较早期的阶段。在居住管理上，用户数据管理化的核心是用户全生命链条的数据标准化，同时实现互通、互联的动态管理。

58同城、安居客近年来致力于房地产链条上下游数据打通，58同城拥有海量生活服务数据，包括招聘、房产、汽车、家政服务等各类本地生活服务需求，如果将这些数据全部打通，即可帮助开发商企业在项目立项阶段清晰完整的了解整个城市，包括每个商圈所对应的未来买家和潜在服务用户的各项需求等。

在产品设计、营销策划、物业管理、存量管理阶段，诸多房地产优秀企业已经迈出了坚实的一步，在一定程度上实现了生命周期数据标准化。2019年，绿地集团与华为共同发布了智能+全产业平台策略，打通硬件、软件，服务跟整个产品交付，包括5G、安防等，都获得了非常不错的体验。万科也在积极探索怎么样让开发企业管理数据、万科物业管理数据，甚至存量资产数据实现流转互通。存量资产管理的核心是人，是居民，是用户。把用户的全生命周期标准化、全量化的打通，从早期到后期全量进行管理非常重要。

趋势二：房地产行业越来越开放互联、分工明晰化和专业化。

从产业来看，有新房、二手房、商业地产、办公写字楼等等；在服务链条里现在还出现了SaaS系统开发企业、后市场的家居服务企业等等，当然也包括58同城、安居客这类互联网平台，正在通过技术管理的力量帮助全产业链增速提效。

互联网平台一直在研究如何通过智能化技术进行用户辨识、通过技术提升行业的效率。58同城、安居客也推出了智慧开放平台，通过平台对用户服务的数据，统计分析居住在这个小区的居民，在商圈偏好、生活习惯等维度的数据，进而利用这些数据更好得服务于产业，帮助开发商在调研项目、产品设计、营销策划、存量资产管理、存量资产进入再次流转等不同阶段，更好利用智能化的开放平台去服务好这些产业。

为更好打造房地产互联网平台新基建，58同城、安居客推出的智慧开放平台有这样三个宗旨：第一，流量共生。58同城、安居客尝试着把很多互联网工具开放给开发商、存量资产物业、经纪公司等，共同利用技术管理好用户数据，服务于用户需求，58同城、安居客也一直在努力帮助企业打通公域流量和私域流量。

第二就是数据开放。58同城、安居客希望把用户数据跟房地产全量产业链条做深度的融合。除了一直在推进的数据开放，58同城、安居客还一直在推进技术的开放，特别是VR看房服务的开放，比如目前安居客推出的临感VR在线售楼处，这些开放的技术能力在行业的普遍应用对于房地产产业提效也是至关重要的。

第三，通过赋能打通房地产行业的智能软硬件基建，打通行业上下游企业，形成一体化的效果。当前环境下，开发商企业都在关注怎么降本提效，怎么在销售阶段、存量资产管理方面都实现降本提效。58同城、安居客已经有成熟的产品体系，在用户工具管理、技术研发层面上提供专业服务。

以开发商的渠道销售为例，在现阶段怎么提升行业的效率，怎么加快项目的流转，怎么降低获客的成本，而不是过渡的依赖今天的渠道销售，相信很多开发企业的营销负责人都会思考这个问题。在这个层面上答案只有一个，利用技术、互联网、科技的优势来降低项目的获客成本，提升自然流量、提高自然到访的成交效率。58同城、安居客希望和行业一起研究，如何在行业大周期环境中，在平盘的情况下怎么提效、怎么找到新的增长点和新的增长机会。

趋势三：技术是提效的基石。

当下的房地产行业和技术的结合越来越紧密，AI、5G、VR都在帮助提升行业效率。技术当之无愧是提效的基石，不断地挖掘新的发展可能性，渗透到行业每个角落，对开发商、存量资产的物业管理、经纪公司来说，这些都是非常关键的环节。

58同城、安居客这两年一直在推进实践房地产行业的技术提效，全国各地有数千个楼盘项目的案场都上线了临感VR售楼处，也非常有效得帮助售楼处和用户极大地提升了找房效率，临感VR线上带看帮助项目楼盘的连接率提升了4倍。技术是推动整个行业提效增速的核心要素。

人工智能化的应用包括智能客服也是非常重要的。大多数案场售楼处晚上是关闭的，而58同城、安居客用户行为的统计数据显示，找房高峰时间段是晚上9点到10点。58同城、安居客快速反应，利用人工智能技术满足当下用户的服务需求，通过为线上售楼处设置7X24小时人工智能客服，不间断的提供在线服务，提升连接的效率，降低开发商项目楼盘的销售成本。

58同城、安居客还有另外一个应用VR装修，通过VR在线功能和3D建模，依托人工智能、机器学习等技术，把样板间完整复刻搬到线上，所见即所得把样板间真实、即时呈现在手机另一端的买家和用户面前，通过云端样板间降低今天开发企业在销售阶段的成本。另外，在三四线城市可以看到，预售证的发放并不是要求结构封顶，在这个阶段就可以通过提前上线未来的样板间，来提升用户的成交效率和服务效率，进而提升行业的服务水平。

今天讲到的VR、AI语音智能识别、自动化的虚拟装修，包括和5G、华为智能硬件、智能软件全量的结合，背后都是技术的升级。作为房地产信息服务平台，58同城、安居客还在深度思考，未来新的技术还会以什么样的形式改变和提升行业效率。这是我们看到已经发生，而且正在逐渐演进和推进的过程。

趋势四：自我管理意识的提升。

在未来发展中，房地产行业将顺应数据标准不断完善、行业分工趋于专业、技术升级、自我管理意识提升四大趋势。

这一趋势的背后离不开技术研发的支撑，58同城、安居客作为领先房产信息服务平台，每天有近3000名的工程师不断进行用户的识别、用户的洞察的研究，致力提升通从房地产到生活服务，到整个全生命周期链条的技术能力。此外，开发企业、存量资产管理企业管理者越来越意识到对用户的管理不再是某个渠道的范围，它还涵盖了企业经营管理者的自我管理行为。

58同城、安居客除了拥有房产服务数据外，还有很多生活服务的子项，招聘、汽车、生活服务等方面数据的互联互通，也会助力整个上下游从商家到用户的连接。

未来行业上下游软件跟硬件的数据接口将逐渐打通，管理将从原来的项目管理慢慢过渡到以人为本，企业对用户数据的关注度不断提升，不管是开发企业还是存量资产的管理企业都在关注数据的标准和数据未来一整套的服务。同时，产业分工越来越明确、专业化，让共享办公、数据管理和技术研发、智能家电、安防等产业链上下游的企业专业分工合作，从而推动整个产业升级和提效。

新未来：服务而非管控、聚焦效率提升、管理是核心、坚信行业公信力量

房地产行业上下游产业链条多，且周期很长，以服务而非强管控带动行业合作互联，是提升效率更核心和有效的方式。而在最关键的聚焦行业效果提升的过程中，不管是降低营销阶段的渠道占比，提升白客和自然到访的成交占比，还是存量资产的物业服务，都需要对用户数据的深度洞察。

58同城、安居客认为管理而非资本是推动所有效率提升的核心。同时，58同城、安居客作为互联网开放平台，坚信公信的力量，通过全产业链全阶段用户数据的打通，提升产业效率，同时也将不断加大技术、研发、产业基础设施建设投入，以提升行业周期进程，推动行业共生共赢。

回归大会的主题讨论，穿越行业周期，实现未来高增长的机会点是什么？作为全国领先的生活信息服务平台，58同城、安居客的思考是：“未来已来，基建共赢”。新基建是提效的核心要素，未来将迎接用户时代的到来，怎么把用户服务好是行业共同追求的最核心的主题。

(责编：栗翘楚、孙阳)