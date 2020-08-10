58同城超值季打造电竞招聘专场

近期，2020年58同城超职季携电竞IP打造的超职季电竞招聘周，吸引了广大求职者注意力。据悉，8月6日，58同城上线电竞招聘专场。

据第三方数据机构艾瑞咨询发布的数据显示，2019年电竞整体市场规模突破1000亿元。与此同时，电竞跨界合作态势日趋显著，预计2020年，电竞生态市场将占整体电竞市场份额的29.1%。

随着电竞市场规模的扩大，越来越多企业开始投身电竞产业，众多求职者也希望加入电竞行业工作。在这种市场环境下，58同城打造电竞招聘专场，携手AG超玩会、LGD、VG、HERO久竞、炫石互娱、YTG、超竞教育、GM5、指尖上行、AXI等各大电竞俱乐部为求职者提供市场策划、内容营销、视频剪辑、直播经纪、数据分析、赛事运营等岗位。

58同城电竞招聘专场还设置了电竞名企专区、优选岗位专区、热议话题专区，全面提升用户求职体验。其中，在电竞名企专区，AG电子竞技俱乐部带来商务经理、仓储管理员、货车司机等工作。在优选职位专区，电竞企业为求职者提供众多周边职位，使用户能够切身体验电竞产业工作流程，零距离感受电竞行业的特殊魅力。同时，58同城还设置了热议话题专区，引导用户围绕电竞岗位展开讨论，激发用户求职热情，选择朝阳行业拓展职场空间。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)