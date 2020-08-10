国网公司系统区块链停电损失险在浙江宁波签订

“这个停电损失险为我们企业生产用电又加了一层保障，计划送电延误1小时以上可获赔1万元。”近日，宁波余姚名邦喷雾包装有限公司负责人通过英大财险保险商场在线投保了宁波市企业停电损失保险，并即时收到了电子保单。这标志着国家电网公司区块链停电损失险通过线上平台签出首张保险单，区块链

停电险这一新险种正式走向市场化运营。

据悉，区块链停电损失险是由英大泰和财产保险股份有限公司与国网宁波供电公司合作开发的新产品，通过区块链技术赋能商业保险。相比于传统保险，区块链停电损失险利用区块链的数据分布式存储，上链数据可追溯且不可篡改，链上节点各方共享数据，有效建立了各方共同的信任体系，避免了保险赔付全过程各环节作弊行为，确保理赔更加公平、公正。

2019年，国网宁波供电公司作为国家电网公司试点单位先行探索基于区块链技术的停电险商业模式，与国网英大国际控股集团有限公司、英大泰和财产保险股份有限公司等单位密切配合，完成调研客户需求、开发底层平台、选择试点区域、停电类型分类、确定研判数据等关键工作。2019年底，区块链停电险在宁波模拟试运行。

“我们关于区块链停电险的本期项目先做计划送电延误险模块。发生计划送电延误时，保险系统将利用区块链存证数据和智能合约技术，根据停复电数据研判结果自动触发理赔，英大财险在线完成赔付。该险种具备信息化自动理赔、无需现场查勘、利用区块链建立可信保险市场的优点。”国网宁波余姚供电公司互联网事业部有关人士介绍。（牛广文）

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