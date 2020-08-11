世界500强中企数量现历史性跨越 盈利能力仍待增强

8月10日，2020年《财富》世界500强排行榜正式发布。榜单数据显示，2019年，世界500强企业营业收入达到33.3万亿美元，创下历史新高。与此同时，中国大陆（含香港）公司数量达到124家，历史上第一次超过美国（121家）。加上台湾地区企业，中国共有133家公司上榜。

业内人士表示，中国企业规模和大公司数量不断增加，既是中企发展壮大所取得的历史性成就，也是中国经济持续快速增长所必然孕育的成果。榜单数据也显示，中企整体盈利水平相较美国企业仍有一定差距，需进一步增强盈利能力、全球竞争力以及合规竞争力。

500强企业营收创历史新高

今年是《财富》杂志连续第26年发布世界500强排行榜。作为洞察全球最大企业最新发展趋势的重要榜单，《财富》世界500强常年受到各界高度关注。今年《财富》世界500强排行榜企业营业收入达到33.3万亿美元，创下历史新高，接近中美两国GDP的总和。作为排行榜门槛的最低销售收入，从248亿美元提高到254亿美元。

北京新世纪跨国公司研究所所长、全国企业合规委员会副主席王志乐表示，2008年发生国际金融危机后，世界500强的经营状况跌入低谷，此后经营状况逐渐恢复，2018年出现明显转变。“在2018年世界500强经营业绩大幅提升的基础上，2019年，世界500强的销售收入同比增加2%达到历史高峰，利润同比减少4.3%，销售收益率为6.2%，净资产收益率则达到11.3%。”他表示。

从行业来看，银行业上榜企业数量最多，达到50个，进入榜单的中国银行共有10家。上榜的互联网相关公司共有七家，分别是亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司以及京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升，其中阿里巴巴上升50位，排名提升幅度最大。

从榜单排名看，沃尔玛连续第七年成为全球最大公司，中国石化位列第二，国家电网上升至第三位，中国石油位列第四，壳牌石油下降至第五。在排名位次变化上，今年上升最快的是英国保诚集团，大幅跃升292位。值得一提的是，排名跃升最快的前十家公司中有六家保险行业公司，中国上升最快的两家公司也均来自保险行业，分别为上升138位的友邦保险和上升81位的国泰金融控股。

在净资产收益率（ROE）榜上，美国劳氏公司跃升至首位，中国公司中排位靠前的是恒力集团、泰康保险、青山控股、碧桂园和中国人寿保险。在利润率榜上，排名最高的是台积公司，伯克希尔-哈撒韦位居第二，辉瑞利润率同比大幅提升位列第三，阿里巴巴以近29%的利润率位列第五。

中企上榜数量现历史性跨越

今年排行榜最引人注目的变化，无疑是中国大陆企业上榜数量实现了历史性跨越。今年，中国大陆（含香港）公司数量达到124家，历史上第一次超过美国（121家）。加上台湾地区企业，中国共有133家公司上榜。中国企业联合会研究员刘兴国对《经济参考报》记者表示，这既是中国企业发展壮大所取得历史性成就，也是中国经济持续快速增长所必然孕育的成果。

从行业来看，上榜的124家中国企业大都有着制造业根基，钢铁、煤炭、石油石化、纺织等传统制造业有不少企业入围。作为新型城镇化中坚力量的房地产业以及作为新生代企业典型代表的互联网行业，也有企业代表进入世界500强。

不仅数量增加，随着企业规模的扩大，中国企业在世界500强中的地位也不断攀升。在124家入围的中国大陆（包括香港）企业中，有8家企业为新进入排行榜，剩余116家企业中有63家排位比上年提升，与上年排位持平的为3家，比上年有所下降的达50家。

刘兴国指出，更多中国企业入围榜单，既和部分企业进行并购重组有关，也和企业内生增长有关。“企业大规模推进并购重组，在提升市场集中度的同时，显然也快速推动了企业规模扩张。也有一些企业，通过技术创新来不断增强核心竞争力，助力市场份额快速增长。”他说。

与世界500强横向比较，中国企业经营状况同样达到全球企业的平均水平。2019年，世界500强平均销售收入666亿美元，中国上榜企业平均销售收入669亿美元；世界500强净资产平均364亿美元，中国上榜企业净资产平均364.4亿美元。

中企国际竞争力需更上层楼

业内人士表示，本次榜单中企数量现历史性跨越，反映出我国经济较快发展、营商环境改善以及市场化程度的提升。需要注意的是，企业的“庞大”不等于“强大”，在专家看来，随着市场经济改革不断深入，中企需进一步提升国际竞争力，从大企业真正成长为强企业。

从盈利能力来看，中国企业“大而不强”的情况仍然存在。“世界500强平均利润为41亿美元，而中国上榜企业平均利润为35.6亿美元。”王志乐表示，相比国内市场，中国企业的海外业务开拓仍有不足。

专家指出，近年来中国企业不断加大科研投入，但在部分技术上的研发能力仍显不足。刘兴国称，国内需求倾向于追求物美价廉，客观上导致部分企业优先选择低成本、低价格的发展路径，制约了企业的盈利水平，但这并不意味着中国企业的制造水平、制造能力低于美国企业。在他看来，中国企业优势更多表现在市场渗透与扩张能力上。

此外，在强化合规管理、增强合规竞争力等方面，专家表示，中企仍需加快提升合规管理力度，真正形成具有国际竞争力的世界一流企业。“部分上榜中国企业面临着合规挑战，例如一些中国银行的海外机构因为反洗钱不力等原因而被国外监管机构查处等。”王志乐指出，目前正值全球产业链和竞争规则重构，中国企业应该抓住机会，加快合规管理体系建设，在参与全球产业链重构中提升中国企业的合规竞争力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)