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快手与中国“网络文学+”大会拟合作探索开发100个优质网文IP

郑梓

2020年08月11日16:06  来源：未来网
 
原标题：快手与中国“网络文学+”大会达成战略合作意向：未来双方将共同探索开发100个优质网文IP

　　8 月10日上午，第四届中国“网络文学+”大会新闻发布会在京举办。中共北京市委宣传部副部长、北京市新闻出版局局长王野霏，北京市文学艺术界联合会一级巡视员田鹏，中共北京市海淀区委常委、宣传部部长张劲林，中国音像与数字出版协会副秘书长王勤出席活动。快手高级副总裁严强，著名作家马伯庸作为行业代表发言。

　　自2017年至今，中国“网络文学+”大会已连续举办四届。本届大会以决胜全面小康、决战脱贫攻坚为工作主线，以“价值引领、精品孵化、作家培育、融合发展”为重点，通过主体活动和支撑活动两大板块，着力实现“引导、培育、交流、展示、发展、宣传”六大功能，推动网络文学精品创作、行业交流、产业发展等工作常态化、系统化、制度化。

　　本届大会的主题是“网映时代 文谱华章”。会上，除各界代表分享行业观点外，中国“网络文学+”大会还与快手科技有限公司签署了战略合作意向书，以10部优质网文IP的影视剧改编为起点，未来双方将共同探索开发100个优质网文IP。与此同时，快手将投入超 1 亿的流量扶持，推动IP与MCN全产业链孵化。

　　快手高级副总裁严强表示：“快手希望和大会主办方一起，探索出一条网络文学和短视频平台合作的成功路线，打通从网文IP到短剧的产业链，共同实现网文IP的内容沉淀性和长效性。”

　　打破传统网文IP改编的马太效应，快手小剧场助力“好IP成为好作品”

　　近几年来，网络文学生态不断健康发展，其思想性、艺术性、格调性都有大幅提升，网络文学IP也成为了影视化作品很重要的一部分剧本源头。其中，以短视频平台为代表的短剧形式的兴起，更是改变了以往“只有顶级IP能够打通IP改编通路”的传统逻辑，提高了网文行业的转化效率。

　　据严强介绍，2019年 8 月，快手小剧场频道正式上线。平台原有的剧情类内容，通过小剧场频道进行分类整合，并有专人对短剧领域创作者进行垂直化和专业化的运营，使有需求的用户可以更轻松找到想看的内容。

　　目前，小剧场累计收录1.6万部短剧，拥有超2000万的日活跃消费用户，付费用户超100万。对于内容创作者而言，快手小剧场已经成为一片潜力无限的机会之地。

　　与此同时，去年12月，快手影视上线，致力于以人为本，去中心化分发。上线仅半年，付费用户已超过500万人。此外，快手还计划全面开放直播放映厅，为达人和用户提供更灵活的互动方式。

　　针对本次与中国“网络文学+”大会达成的合作，严强表示：“此次对快手来说是一次难得的合作机会，我们希望能将更多的好IP，变成好故事和好作品。今年下半年，快手将着力发展小剧场，通过产业上下游的共同努力，进一步推动优秀网络文学IP开发，做到‘提速提质’。”

　　在具体合作模式上，快手将通过“流量分账+联合出品”的形式，集合优质网文IP，改编影视短剧内容。同时，快手还将沟通达人参演，进一步打通IP联合开发的合作机制。

　　此外，快手还将提供“宣发+流量”支持，为重点短剧影视项目提供丰富的平台宣推资源。

　　“深耕上下游”，快手小剧场致力于打通全产业链实现共生共赢

　　从2019年开始，大量优质的网文改编短剧开始出现。作为拥有丰富内容生态的国民短视频直播平台，快手在今年也将重点深耕全产业的上下游，整合平台及多方资源优势，打通产业链条，实现共生共赢。

　　在全产业链中，短剧相当于一个中间形态。上游主要包括“人”和“内容”两部分，即版权方、制作方、出品方以及网文相关内容生态;下游则对应为创作者、红人和出品方。而快手需要做的，是将上下游有效的联动起来，以促进产业的循环和可持续发展。

　　具体来讲，借力外部宣发资源和品牌方赞助商，快手小剧场通过“流量+宣发”，“分账+采买”的形式，一方面助力上游网文IP短剧化，以短带长，实现商业变现;另一方面，对下游进行持续的内容IP输送和策略宣推支持，在完成商业变现的同时，还可以帮助内容价值“出圈”。

　　目前，越来越多的影视机构开始拓展短视频平台的短剧业务，这对于短视频平台来说，无疑成为一个巨大的机会点。相比于以往每年仅有的几部具有代表性影视内容产出，网文的产出效率更高。据了解，网文平台每个季度大约以万为单位来计算小说读本。也就是说，除了Top1%之外，还有99%的中腰部内容蕴藏着许多长尾化和沉淀化的价值。

　　据了解，目前，为了带给用户和创作者更好的体验，快手平台正通过一些运营手段提升内容的变现效率。例如开放“超级入口”的位置，方便用户查找内容，留存消费。对创作者，则提供了丰富的变现模型，鼓励其积极创作。

　　扎根生活、服务人民、记录时代，快手致力于让原生与专业创作者共舞

　　目前，快手平台已经成为很多短剧创作者和制作方的首选平台，无论是原生创作者还是专业创作者，他们的作品都能得到快手用户的喜爱。

　　以彝族创作者“ 1 娃·冷刀疤”为例，虽然他的粉丝量仅有 7 万，但他以民族视角切入，关注民生、民族婚嫁问题，拍摄的《阿依阿妞》最终收获了50万的票房收入。同时这部剧，也对少数民族题材竖屏影视剧产生积极的引导和示范作用。

　　而快手原生创作者“御儿.(古风)”则是以精致的古装扮相和大女主剧情抓人眼球。其代表作《这个王爷我想退货》快手累积播放量达2. 98 亿，御儿本人的快手粉丝数也已达1496. 5 万。

　　而专业创作者则以喜剧演员郭冬临为典型代表，他的短剧IP《暖男先生》目前在快手的累积播放量已经超过 8 亿，受到了不少90后和00后的喜爱。

　　截至目前，快手已经吸引了超过4000家专业的MCN机构入驻，拥有52个垂类频道，涌现出一大批兼具“内容+变现”能力的创作者。

　　严强表示：“经过近一年的发展，快手影视剧虽已经形成一定的规模，但内容产业一直是一个需要多方协同，靠专业取胜的行业。快手希望在与中国网络文学大会的合作中，扎根生活、服务人民、记录时代，共同建立有益于网络文学生态良性循环的商业合作。同时，快手也希望拥抱更多合作伙伴，继续挖掘并推广人民喜闻乐见、符合主流价值、讴歌奋斗人生的优秀网络文学IP，合作开发衍生内容。”

(责编：杨曦、夏晓伦)
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