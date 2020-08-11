春风印月ΜΟΜΛ·星空小镇中心在重庆涪陵面世

2020年8月8日，MOMΛ当代入渝的首个绿色健康人居之作——春风印月ΜΟΜΛ·星空小镇在涪陵面世，体验中心也同步开启。体验中心开放活动，主要分为“北山文化生活艺术节启幕”、“星空小镇杯山地越野竞速赛”、“绿色住区发布盛典”、“星空音乐节”四大篇章。

上午9时整，由区委宣传部、区文化旅游委、江北旅游区管委会、江北街道办事处主办，重庆市涪陵区伟光汇通摩码房地产开发有限公司承办的“北山有故事”首届涪陵北山文化生活艺术节，在春风印月ΜΟΜΛ·星空小镇体验中心启幕。

开幕式现场

涪陵区委常委、政法委书记、江北旅游区党工委书记刘康中；涪陵区委常委、宣传部部长徐瑛；涪陵区副区长席红、涪陵区政协副主席唐勇；伟光汇通文化旅游投资集团有限公司总裁王军、当代置业（中国）有限公司执行董事兼总裁张鹏；涪陵区政府办公室副主任吴华、文化旅游委党委书记王海燕；涪陵区江北旅游区党工委副书记、管委会主任、江北街道党工委书记钟玉秀出席了本次艺术节开幕式。

随后，涪陵区副区长席红女士作为主持人介绍了本次艺术节的举办初衷，强调本次艺术节旨在展示涪陵“大山大水、大开大合、大收大藏”的人文底蕴和优美风景，加快推进北山文旅康养产业发展，不断扩大涪陵文化旅游和北山旅游区的知名度和影响力。”涪陵区委常委、宣传部部长徐瑛女士、伟光汇通文化旅游投资集团有限公司总裁王军先生随后发表了讲话。

在各方来宾共同见证下，涪陵文化创作基地正式落户春风印月ΜΟΜΛ·星空小镇。

10时30分，山地越野竞速赛环节如约而至。重庆汽车协会，赛事组委会及赛车手代表等共同出席。随后，当代置业陕渝区域公司副总经理王广强先生、中国车王文凡先生，先后发表致辞。

19时许，绿色住区发布会举行，中国房地产业协会名誉副会长苗乐如、当代置业执行董事兼总裁张鹏、伟光汇通川渝地区总经理田俊杰，分别上台发表致辞。

张鹏分别从“建筑与建筑”、“人与建筑”、“人与人”三个维度对项目进行解读，让建筑安全健康，以人居为本，倾力匠造绿色健康复合社区，营造舒适便利化人居体验，回归有温度的社区。

发布会上，MOMΛ当代生活美学主理人——朱锦绣女士对项目做宣讲及生活方式解读。随后，中国房地产业协会人居环境委员会秘书长朱彩清上台宣读专家评审决定：决定接受春风印月MOMΛ项目为中国人居环境绿色住区共建项目。（房晓雯）

(责编：杨曦、夏晓伦)