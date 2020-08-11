小土豆大梦想 “蓝天模式”助力乡亲们走向小康生活

纪录片《小土豆大梦想》

“在葛家岔中寨村，90%的土地都种植着蓝天集团庄薯3号订单，一个蓝天厂能把马铃薯的产业做起来，以前我想都不敢想。我真觉得：心有多大，舞台就有大。”面对镜头，葛家岔马铃薯种植合作社社长陈旭东满是兴奋。

葛家岔，位于全国马铃薯三大主产区之一、全国重要的商品薯生产基地和薯制品加工基地——甘肃省定西市。陈旭东口中的蓝天厂，曾是当地非常普通的一家小淀粉厂。2010年，蓝天淀粉厂面临突如其来的变故，在巨大的生存压力下，企业急需资金支持。而浦发银行雪中送炭让蓝天厂突破瓶颈看到了希望，也为“蓝天模式”埋下了一颗种子。

2013年，蓝天马铃薯淀粉产量做到了西北第一，蓝天淀粉厂也更名为甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司，这一次更名给马铃薯产业发展带来了新机遇，也让当地农户脱贫致富迎来新希望。同时，浦发银行给当地马铃薯产业的支持也越来越多。

过去，产业扶贫资金来源和融资方式较为单一。而今在定西，马铃薯产业供应链金融创新起步，由龙头企业提供担保，银行为马铃薯产业链上下游的中小微企业投放贷款，弥补了扶贫产业融资短板，金融“输血”促进产业“造血”，带动贫困户脱贫。

对此，浦发银行兰州雁滩支行行长贾选强介绍，浦发银行兰州分行创新推出了“银行+蓝天公司+联合社+合作社+农户”的供应链金融服务，也就是“蓝天模式”，由蓝天公司向合作社提供担保，浦发向蓝天公司和贩运合作社提供贷款资金，用于收购马铃薯。向种植合作社提供贷款资金，用于采购种苗、化肥、农药、地膜等物资。

“为了打通金融服务的最后一公里，浦发银行数字化赋能‘蓝天模式’，推出‘蓝天e贷’，为蓝天集团供应链上的合作社提供在线融资服务，我们将坚持从用户出发因地制宜，升级服务体验。”贾选强说。

在浦发银行的数字化赋能下，定西的马铃薯全产业链条顺利构建。据记者了解，蓝天公司建立了委托生产、订单农业、贷款担保、入股分红、利益返还等合作机制，将生产加工上下游环节的农民专业合作社、农机合作社、家庭农场、种植大户和贫困户等各方利益紧密联结在了一起。

而对于马铃薯种植户们来说，最怕还是被“打白条”。“从2014年至今，农民拿的都是现金，每当看到老百姓数钱的时候，我内心也充满了成就感。”甘肃蓝天马铃薯产业集团董事长李幸泽感慨道，“表面上浦发银行是支持了一个蓝天公司，但实际上，浦发银行带动了蓝天公司背后的10万农户，更是带动了几万贫困户”。

定西市安定区区委书记赵众玮也对蓝天模式给予了肯定：“像浦发银行这样的金融机构进入之后，通过几方努力形成的‘蓝天模式’，是金融机构面向农业、面向农村、面向农民，最好的金融创新。”据2019年定西市扶贫开发办公室显示，甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司牵头成立了甘肃福景堂马铃薯产业农民专业合作社联合社，吸纳社员合作社277个，带动10万农户和26318户贫困户发展马铃薯产

截至2020年6月，浦发银行已累计为“蓝天模式”供应链各方提供金融支持超过4亿元，为农村经济可持续发展、为乡村振兴注入金融活水。数字化赋能的“蓝天e贷”，也将金融服务送到田间地头，让农户们奔向小康生活的脚步更稳更快。

(责编：杨曦、夏晓伦)