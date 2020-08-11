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聚焦“三个责任” 多维服务海南自贸港建设

2020年08月11日21:35  来源：中国网
 

今年6月份《海南自由贸易港建设总体方案》印发，海南自由贸易港建设进入全面实施阶段，发展空间和机会空前。作为中国建筑旗下三级子企业——中建六局华南公司始终秉承“厚德、笃行、创新、共生”的文化理念，积极响应党中央号召，不忘初心，牢记使命，践行央企责任担当，努力抢抓发展机遇，高起点谋划、高标准建设、高效能管理，用“闯劲、拼劲、冲劲”持续深耕海南区域市场，勇担政治、经济、社会“三个责任”，多维服务海南自由贸易港建设，与海南人民携手共建美好新海南。

服务国家战略践行央企使命

深入贯彻落实中央文件精神，践行国有企业“六个力量”，以实际行动不折不扣落实党中央决策部署，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入到具体实践中，认真履行央企政治责任。

主动参与国计民生重大建设，承建的海口美兰机场二期扩建道路与桥梁工程项目，作为海南省重点民生工程，荣获海南省2019年安全文明施工工地，是海南省落实国家部署的重要布局，目前已纳入海南建设自由贸易港关键节点性工程。项目建成后将整合航空、铁路、公路等多种交通方式，构建高效便捷的交通换乘体系，打造成为海南重要的陆海空立体交通节点，成为泛南海国际航空枢纽，推动江东新区总部经济和临空产业的发展壮大。

加强技术创新引领行业发展

与时俱进，高标准、高要求、高质量对标自贸港建设，强化技术革新与运用，积极应用住建部推广的“新技术、新工艺、新材料、新设备”，不断“增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力”。

承建的海口海航国际广场项目，是海南第一个200米以上超高层建筑，项目建设过程中拿下多个“第一”：海南省第一高楼、中国大陆地区抗震设防高烈度区（地震设防烈度8.5级）和高盐雾区第一高楼、海南省第一座钢筋砼核心筒-钢管柱外框结构超高层建筑、海南省第一座采用C60高强混凝土和自密实混凝土的建筑、国内第一次大规模施工防屈曲支撑的项目……前不久，该项目捧回了中建六局首座超高层建筑“小金人”——2018-2019年度中国建设工程鲁班奖。

承建的海南省第一批装配式示范项目——三亚崖州湾科技城产业促进中心项目，集崖州湾科技城产业宣传、商务接待等功能于一体。项目采用应力拉索弧形三角铝板幕墙施工技术，具有施工速度快、施工成本低，造型轻便美观等特点，符合复杂造型需求，具有很好的示范和推广意义。

承建的海南省重点工程、海南自由贸易试验区第二批集中开工项目——招商局海南区域总部项目，采用铝合金模板体系，运用了BIM以及AUTOCAD技术，有利于推动绿色建造、智慧建造的发展理念。

承建的三亚海榆东线市政道路改造EPC工程项目，位于被誉为“国家海岸”的海棠湾，为三亚市第一条地下综合管廊，囊括了通信、电力、给水、中水等,为三亚市推行海绵城市建设增添了新亮点。项目自开工以来，先后创下四个“全国第一”：全国最长道路、管廊、原水同步施工工程；全国首家管廊专业综合展示安全体验馆；全国第一个超百米在建管廊实景展示区；全国首条5A级景区在建绿色管廊。

参与民生建设拓展幸福空间

中建六局华南公司积极投身海南民生工程建设，先后承建的三亚荔枝沟水质净化厂、三亚新城水质净化厂、三亚红沙污水处理二厂工程如期投入使用，为鹿城三亚的“青山常在、绿水长流、空气常新”发挥了重要作用。承建的三亚东岸村棚户区改造安置区建设项目，将提供安心房、暖心房，满足居民对美好生活的需要，使他们共享国家改革发展成果；承建的三亚海棠区创业人才保障项目主体工程，规划总建筑面积为70.6万平方米，住宅总户数为6327户，是三亚市委、市政府和国务院《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》而重点推出的一项引才工程、民生工程、安居工程。

在三亚西岛，这个被评为“中国最美渔村”的小岛。两年时间，中建六局华南公司在这2.8平方公里的土地上拓土修路，建设三亚西岛美丽渔村，改善西岛居民居住生活环境，用自己的汗水和智慧，向人们生动诠释了中国建筑“拓展幸福空间”的企业使命，向三亚市天涯区委、区政府和6000余名西岛原住民及中外游客，交上了一份满意答卷。同样还是三亚——抱龙村，“中建蓝”走过的地方，流下了辛勤的汗水，也留下了完善的供水、供电、信息等基础设施，留下了畅行无阻的农村公路，中建六局华南公司抱龙村美丽乡村建设项目，为抱龙村美丽乡村的现代化建设做出了积极贡献。

助力教育事业用心点亮未来

2019年，海南省委省政府打造海洋科研“国家队”。中建六局华南公司积极响应号召，顺势承建了三亚崖州湾科创平台项目，建成后将重点发展深海科技和科教研发产业，涵盖深海科技和南繁科技产学研一体化的教育科研、公共科技研发服务和创新创业孵化与转化平台建设等内容。

海南生态智慧新城田园生态学校项目，致力于为海南打造一所“集观演中心、教师俱乐部、图书馆、初高中部教学楼，学生公寓、风雨操场于一体”的生态学校。为确保完成业主“2019年9月顺利投入使用”工期要求，为孩子们提供一个环保舒适的学习和生活环境，中建六局华南公司项目管理团队创新工艺工法以提高施工效率，广泛采用行业内最新环保建筑材料，竭尽所能保进度保质量保安全，圆满实现了既定目标。该项目荣获了2020年度海南省建设工程绿岛杯。

抗疫救灾扶贫彰显央企担当

扎根服务海南经济社会建设以来，中建六局华南公司积极践行央企社会责任，始终把人民群众的生命财产安全放在首位，从海南50年一遇的特大暴雨，到台风“纳沙、“威马逊”（35年来最强）、“莎莉嘉”来袭，再到海口67年未见的大雾天气，中建六局华南公司第一时间响应海南省委省政府号召，组建志愿服务队，用心尽心服务社会，以实际行动彰显央企本色。特别是今年新冠肺炎疫情发生以来，中建六局华南公司党委高度重视，带领司属各单位严格按照集团党组和工程局党委的部署要求，在海南省委省政府的号召下，主动作为，坚持疫情防控、施工生产“两手抓”、“两手硬”，扎实推进各项防控措施，海南省委省政府领导多次带队到海口招商局海南区域总部项目、海口美兰机场二期扩建项目、三亚崖州湾科创平台项目调研，对项目复工复产和疫情防控工作给予高度评价。海口美兰机场二期扩建项目、三亚崖州湾科技城产业促进中心项目,春节期间加班加点施工，严格落实疫情防控各项措施的有关情况，先后被中央和地方主流媒体报道。积极梳理复工复产堵点、难点问题，助力海南各地有关政府部门破解农民工返岗难题，三亚东岸村棚改项目开辟绿色通道，组织包机接回农民工友返岗复工，抢抓工程建设，为海南自由贸易港建设贡献央企力量。

坚决贯彻落实党中央决策部署，助力实现“第一个百年奋斗目标”，决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，在2020年“七一”建党节来临之际，组织党员赴白沙黎族自治县牙叉镇营盘村，参加“文明行动下乡，点亮美丽乡村”主题党日活动，无偿援建30套LED新能源路灯，为5个村庄解决照明问题，保障村民出行安全，以实际行动彰显央企担当。

自由贸易港的建设,标志着“三十而立”的海南将再次踏上新时代、新征程。中建六局华南公司将不忘初心、牢记使命，勇立潮头，不畏风浪，以绿色建造、装配式建造和智慧建造为契机，坚决贯彻新发展理念，把深度参与海南经济社会建设同推动企业转型升级、实现高质量发展紧密结合，为海南自由贸易区、中国特色自由自贸港、国际旅游岛建设贡献蓝色力量。（杨川、赵杰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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