粤东最大民用机场开工 可满足年旅客吞吐量1450万人次

由中建三局承建的揭阳潮汕机场航站区扩建工程施工总承包项目近日开工。
该项目位于广东省揭阳市空港经济区登岗镇，项目总建筑面积约21万平方米，含扩建航站楼工程及配套设备中心工程，面积约57219平方米；交通中心综合体工程，面积约137918平方米；机场运控中心大楼及值班宿舍楼建设工程，面积约13142平方米；同期配套市政工程、景观绿化等室外总图工程。
据了解，潮汕机场建成后将成为粤东地区最大的民用机场，可满足年旅客吞吐量1450万人次、年货运吞吐量超过9万吨、年飞机起降量10万架次的运输需求。（记者乔雪峰）
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