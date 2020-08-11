报告显示二季度中国蓝领就业市场景气度见底回升

8月11日，58同城联合中国人民大学中国就业研究所推出“中国蓝领就业市场景气指数”，以及《中国蓝领就业市场景气指数报告》（以下简称《报告》）。据悉,“中国蓝领就业市场景气指数”在深度访谈大量企业的基础上, 利用58同城招聘大数据（合计54个月，18个季度），构建时间序列模型，检验数据的稳定性以及与宏观经济的关系等，通过分析不同地区、不同行业、不同职业等供需指标的动态变化。

《报告》显示，蓝领就业景气指数呈现出一定的季节规律。其中，2016-2020年，每年8-9月蓝领就业景气指数最高，而春节前后景气指数较低。由于每年年中是企业半年盘点季，企业会根据经营情况、业务发展列出招聘计划，在下半年初进行招聘，此时也是劳动者求职、跳槽的高峰阶段，因此8-9月的蓝领就业景气指数出现峰值。而受春节假期影响，每年春节前后的招聘求职人数较少，因此在春节前后形成蓝领就业景气指数的波谷。

总体来看，中国蓝领就业市场景气指数的周期波动趋势与经济周期波动基本吻合，能够比较真实地反映蓝领就业市场的变化。

2020年1-6月，中国蓝领就业市场景气指数变化特征十分明显。今年1-2月，招聘需求人数、投递求职者数、蓝领指数三大指数都呈现出相对下降态势，3月受初步复工复产影响，求职申请人数同比上涨9.59%，开始出现反弹。从6月起，三大指数同步上扬，招聘需求人数同比上涨41.93%，求职申请人数同比上涨2.16%，蓝领就业景气指数同比上涨45.06%，这意味着国民经济得到了较好的恢复。

在行业和职业维度上，《报告》也对蓝领就业情况予以分析。从行业来看，2020年1-6月，大部分行业的蓝领就业景气指数呈先下降后上升的趋势。其中，租赁和商务服务业的蓝领就业景气程度排名第一，其次是交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，房地产业等行业。由于这些行业在今年特殊情况下发展情况相对较好，因此蓝领就业景气指数也排名靠前。与此同时，住宿和餐饮业发展放缓，对蓝领就业也造成了较大且持续的影响。

计算机、通信和其他电子设备制造业，装卸搬运和运输代理业，电气机械和器材制造业等行业的蓝领就业景气指数一直排在前10名内。由于IT行业属于朝阳行业，近年来处于上升期，该行业的发展也带动了蓝领就业，而电商的蓬勃发展带动物流行业兴起，制造业也一直处于快速发展阶段，继而这些行业的蓝领就业较为景气。

从职业来看，蓝领需求量和供给量排名靠前职业都是与制造业、批发零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿餐饮业等行业相关的职业。在需求量方面，58同城数据显示，普工、操作工、包装工、组装工等制造业岗位排名前列，蓝领就业景气指数也相对较大。这表明，制造业提供了较多的蓝领工作岗位，为普通劳动者带来丰富的就业机会。

在供给量方面，普工是供给量排名第一的职业，其次是文员、货运司机、店员/营业员等职业，不过，这些非制造业岗位的蓝领就业景气指数相对较小。这意味着，众多劳动者愿意进入制造业工作，从中国制造向中国智造的转型过程中，制造业吸附了大量蓝领就业。（牛广文）

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