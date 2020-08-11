体彩助力全民健身 点亮健康中国

8月8日，在第十二个全民健身日到来之时，“燃动中国”全民健身嘉年华在陕西省西安市成功落幕，活动现场，快闪、运动挑战等项目，吸引了3万余人参与其中。此次嘉年华的成功举办，标志着中国体育彩票“健康中国 光芒燃动”主题活动圆满收官。

活动当日，中国体育彩票作为此次嘉年华活动主办方为活动现场参与者安排了竞技体验、点亮活动等项目，邀请奥运冠军亲临现场，见证“点亮健康中国”的闪耀时刻，并为现场参与者准备了众多奖品，掀起了一轮健身热潮。

据了解，此次嘉年华也是中国体育彩票“点亮健康中国”活动的收官之作。

今年，为了更好地促成《“健康中国2030”规划纲要》目标的完成，在第12个全民健身日来临之前，中国体育彩票为健康中国加油助力。6月6日至8月8日期间，在全国范围内发起“点亮健康中国”全民健身活动，活动期间，用户通过手机扫描二维码进入“中国体育彩票”微信小程序，参加“点亮健康中国”活动，并在体彩实体店或体彩公益金资助的指定健身路径、运动场所进行运动打卡拍照上传即可成功点亮用户所在城市。

与此同时，为拓展体彩实体店社交和便民服务属性，中国体育彩票在超10万家体彩实体店配备了跳绳、呼啦圈、毽子等多种运动物品，方便购彩者在店内健身。

据了解，活动开展期间，中国体育彩票通过打造“线上+线下”全民健身活动，共点亮94500家体彩实体店、2570处健身路径和运动场馆，掀起了一阵阵全民健身热潮。

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，如今，越来越多的人投入健身运动中，全民健身已成为群众必不可少的生活方式，这离不开体彩公益金的长期投入与支持。

多年来，从各地修建体育场馆、体育公园、健身广场，到举办“体彩杯”赛事，从支持培训社体指导员到建设全民健身管理队伍，从青少年到老年人，从城市到乡村……随处都能看到体彩公益金支持全民健身的身影。仅2011年至2019年，就有逾183亿元体彩公益金用于援建全民健身场地设施、捐赠体育健身器材、资助群众体育组织建设和全民健身活动，以及开展全民健身法规、科研宣传等工作。

据悉，截至今年8月7日，中国体育彩票已累计筹集公益金5394.29亿元，本年度已筹集公益金247.87亿元。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)