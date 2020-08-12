普惠小微企业贷款余额十三点七万亿元

本报北京8月11日电 （记者屈信明、欧阳洁）银保监会日前发布今年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况。银行业和保险业持续加强金融服务，二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额40.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额13.7万亿元，较年初增长17.7%。保障性安居工程贷款6.6万亿元，同比增长为2.7%。上半年，保险公司原保险保费收入2.7万亿元，同比增长6.5%；新增保单件数239亿件，同比增长28.0%。
据了解，银行业和保险业总资产平稳增长。二季度末，我国银行业金融机构本外币资产309.4万亿元，同比增长9.7%。其中，大型商业银行本外币资产126.0万亿元，资产总额同比增长10.1%；股份制商业银行本外币资产55.7万亿元，资产总额同比增长11.8%。上半年末，保险公司总资产22.0万亿元，较年初增长6.9%。其中，产险公司总资产较年初增长5.3%，人身险公司总资产较年初增长9.6%。
商业银行信贷资产质量基本稳定，风险抵补能力较为充足。今年二季度末，商业银行不良贷款余额2.74万亿元，较上季末增加1243亿元；商业银行不良贷款率1.94%，较上季末增加0.03个百分点。今年上半年，商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%。二季度末，商业银行贷款损失准备余额为5.0万亿元，较上季末增加2060亿元；拨备覆盖率为182.4%，较上季末下降0.80个百分点；贷款拨备率为3.54%，较上季末上升0.04个百分点。
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