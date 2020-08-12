知名民企助力湖北疫后重振

本报武汉8月11日电 （记者程远州）“对湖北我们不仅要扶一把，还要扶到家”“浴火重生的湖北已经成为投资兴业的热土”……8月11日上午，“知名民企湖北行”实地行活动在武汉举办，来自全国的知名企业家共聚一堂，积极为推动湖北疫后重振建言献策、加油助力。活动现场集中签约项目30个，投资金额1166.5亿元。

“知名民企湖北行”活动由全国工商联、湖北省人民政府、中国光彩事业促进会共同举办，分网上行和实地行两个阶段进行，旨在动员全国知名民企助力湖北疫后重振、灾后重建、脱贫攻坚，与湖北共享发展机遇。

“知名民企湖北行”网上行活动自5月30日启动以来，得到了全国民营企业的积极响应和踊跃参与，北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东等8个省市工商联、光彩会、扶贫基金会等430家单位及个人爱心认筹1.12多亿元，598家民营企业及商会结对帮扶湖北454个重点扶贫攻坚村，2193家省内外民营企业为湖北提供就业岗位10.6万个，带货帮销湖北农产品3.49亿元。

活动开展以来，全国工商联积极宣传推介湖北，共促成民营企业来鄂投资项目41个，合同投资额1200余亿元，涉及芯片、新能源、新材料、医疗康养、文创旅游等领域，包括5个投资100亿元以上项目。

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 10 版）

(责编：曹昆、马昌)