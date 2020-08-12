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M2增速5个月来首降 货币政策精准导向发力

孟凡霞 刘四红

2020年08月12日07:50  来源：北京商报网
 

　　8月11日，央行官网公布7月金融统计数据，当月社融数据、信贷规模增量放缓，7月M2增速也自今年2月连续上涨以来首次出现下降。在多位分析人士看来，此数据既与趋势性因素有关，也说明了货币政策精准导向逐渐发力，这不仅有利于对实体经济精准纾困，也有利于防范化解金融风险。下阶段，货币政策的重心将从总量宽松转向结构优化，降准、降息的概率降低，更大程度发挥结构性货币政策工具的作用。

　　信贷、社融增长低于预期

　　7月人民币新增贷款需求出现回落。金融统计数据显示，7月人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元，环比亦少增8173亿元。苏宁金融研究院高级研究员陶金认为，信贷规模扩张速度略有减慢，主要体现了决策层应对经济复苏形势，及时微调了宽信用政策的力度。同时，实体经济信贷结构得到了进一步优化，尤其体现在企业部门中长期贷款平稳增加、短期融资明显减少等方面。

　　7月信贷增长低于预期，但结构有所优化。其中，信贷少增部分主要由短期贷款和票据融资的少增贡献，中长期贷款整体不差。具体来看，企业部门新增贷款基本与去年同期持平，但比上月少增，短期贷款也较上月减少。中国民生银行首席研究员温彬认为，短期贷款减少主要是由于近期加大了资金违规使用的监管力度，严控经营性、消费性短期贷款进入楼市空转套利。

　　此外，居民部门新增人民币贷款7578亿元，其中短期贷款同比新增1510亿元，环比少增，中长期贷款同比新增，基本与上月持平。在温彬看来，此数据说明前期被抑制的购房需求逐渐释放，在消费贷款严控入楼市的形势下，按揭贷款的需求仍然比较旺盛。

　　除信贷数据外，7月新增社融也低于市场预期。据初步统计，2020年7月社会融资规模增量为1.69万亿元，比上年同期多4068亿元。

　　在光大银行金融市场部分析师周茂华看来，人民币信贷新增不及市场预期，主要是受票据融资下滑影响，这较大程度受管理层加大结构性存款压降，防范资金空转有关。社融新增不及预期，则主要是受7月地方政府债券发行量下滑拖累，主要是为稳定市场，配合特殊抗疫国债7月底发行收官，管理层调整地方政府债券发行节奏。

　　M2增速仍处合理区间

　　在货币供应方面，数据显示，7月末，广义货币（M2）余额212.55万亿元，同比增长10.7%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.6个百分点，值得注意的是，7月M2增速也是自今年2月连续上涨以来首次出现下降。

　　狭义货币（M1）余额59.12万亿元，同比增长6.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和3.8个百分点；流通中货币（M0）余额7.99万亿元，同比增长9.9%。当月净投放现金408亿元。

　　在陶金看来，M2增速回落的主导因素是，实体经济流动性受到了信用增速减慢的影响而扩张速度下滑。M1增速继续回升，显示了实体经济需求正在持续复苏，同时尽管资管新规过渡期延长，但非标融资规模仍在收缩，资金流入活期存款也在持续。

　　温彬指出，本月M2增速回落预示着货币政策已从总量宽松转向结构优化。从M1增速上看，本月6.9%的增速创下了2018年5月以来的新高，或说明企业资金运用的活跃度提升，经济恢复将持续向好。

　　周茂华则认为，尽管7月M2同比较前3个月有所回落，但M2同比增速明显高于去年同期，仍处于合理区间，且单个月数据存波动，因此，7月金融数据导致货币政策大规模加码可能性偏低。

　　另从人民币存款数据来看，7月人民币存款增加803亿元，同比少增5617亿元。其中，住户存款减少7195亿元，非金融企业存款减少1.55万亿元，财政性存款增加4872亿元，非银行业金融机构存款增加1.8万亿元。

　　“本月新增人民币存款仅有803亿元，比上月和去年同期分别少增28197亿元和5617亿元，主要是因为在季初月，居民和企业存款通常转为表外理财，再叠加股市回暖、基金发行规模加大，对居民和企业存款进行了分流。”温彬称。

　　降准、降息概率降低

　　总体来看，7月货币增速回调、社融增量放缓，货币信贷环境整体适宜。在多位分析人士看来，此数据既与趋势性因素有关，也说明了货币政策精准导向逐渐发力，这不仅有利于对实体经济精准纾困，也有利于防范化解金融风险。

　　“数据对市场影响偏正面。”在周茂华看来，一方面，信贷、社融略不及市场预期，可能扩展市场对央行加码政策想象空间；另一方面，从7月信贷、社融结构看，数据并不差，货币信贷环境仍保持适度，内需延续复苏扩张，企业信心增强。

　　展望下阶段，温彬认为，货币政策的重心将从总量宽松转向结构优化，降准、降息的概率降低，更大程度发挥结构性货币政策工具的作用。一方面，保持金融总量适度、合理增长，按照30万亿元社融和20万亿元信贷的全年增量计划，剩余近5个月7.5万亿元新增社融和7万亿元新增信贷仍会对稳企业和保就业形成有力支撑，预计全年能够实现M2和社融增速明显高于去年的目标。另一方面，继续用好直达实体经济货币政策工具，为经济恢复发展营造安全稳健的货币金融环境。

　　周茂华进一步指出，下半年财政政策将更加积极有为，稳健货币政策保持灵活适度，落实已出台的相关支持政策，运用多种工具保持流动性合理充裕，引导金融机构精准支持实体经济薄弱环节，降低实体经济综合融资成本，释放微观主体活力。

　　陶金则称，未来货币政策在方向和结构方面将更加强调精准导向，这意味着结构性政策的重要性提升，政策对实体经济的支持将更加注重实际效果，也意味着广谱利率的调降必要性降低，同时银行间流动性继续宽松的必要性也在减小。信用方面，央行近期强调贷款投放与市场主体实际资金需求相匹配，再次表明三季度信用见顶的可能性增加。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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