大幅让利实体经济 上半年商业银行净利润同比下降

8月10日，中国银保监会发布2020年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示，2020年上半年，商业银行累计实现净利润1.0万亿元,同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。

“今年上半年，我国商业银行净利润同比下降9.4%，平均资本利润率、资产利润率也有所下降，这在近年来是非常罕见的，主要是受新冠肺炎疫情影响以及加大对实体经济让利的结果。在内外部环境复杂多变、压力骤增的情况下，上半年，我国商业银行资产质量保持基本稳定，风险抵补能力仍然较为充足，实属不易。”招联金融首席研究员董希淼在接受中国经济时报记者采访时说。

“净利润同比下降不是商业银行自身经营能力恶化，而是商业银行大幅度向实体让利的结果，是银行业金融机构勇于担当、共克时艰的体现。”董希淼表示，今年上半年，在经济下行压力加大的情况下，叠加疫情影响，我国实体经济遇到较大冲击。商业银行在加大信贷投放的同时，通过降低贷款利率、减免收费以及延期还本付息等举措，积极主动向实体经济让利，推动企业融资明显下降。同时，面对资产质量反弹压力，商业银行加大贷款损失准备计提，贷款损失准备较上年末增加5003亿元（其中，一季度增加2943亿元，二季度增加2060亿元），也在一定程度上影响了盈利表现。

数据显示，2020年二季度末，商业银行贷款损失准备余额为5.0万亿元，较上季末增加2060亿元；拨备覆盖率为182.4%，较上季末下降0.80个百分点；贷款拨备率为3.54%，较上季末上升0.04个百分点。

2020年二季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.47%，较上季末下降0.41个百分点；一级资本充足率为11.61%，较上季末下降0.34个百分点；资本充足率为14.21%，较上季末下降0.31个百分点。

在服务实体经济方面，数据显示，二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额40.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额13.7万亿元。

业内人士表示，下半年，货币政策还将聚焦于小微企业，精准滴灌，在保持信贷合理增长的同时，进一步优化信贷结构，进一步重点聚焦小微企业、民营企业、制造业，这将是下半年银行业工作的重点。

“不过，未来一段时间，商业银行资产质量反弹压力较大，在内外部环境仍然面临较大不确定性的情况下，银行业资产质量面临严峻挑战。”董希淼说。

他表示，2020年商业银行不良资产贷款率还可能有所上升，非信贷不良资产也可能进一步爆发，千万不能掉以轻心。一方面，商业银行要采取多种措施加快存量不良资产的处置。另一方面，要坚持标准，严格把关，严控新的不良资产产生。监管部门要继续采取针对性措施，支持商业银行尤其是中小银行多渠道、高效率地处置不良资产。在服务实体经济、让利实体企业的过程中，各级政府应坚持市场化、法治化原则，维护良好的金融生态环境，保护好商业银行合法权益。

(责编：李都也(实习生)、李栋)