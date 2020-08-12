7月新增信贷社融不及预期 下半年信用扩张或放缓

证券时报记者 孙璐璐 王君晖

随着前期货币政策总量宽松的逐步退出，信用扩张步伐也较上半年出现放缓迹象。8月11日，央行发布的7月金融数据和社会融资统计数据显示，当月新增信贷社融规模均低于市场预期。7月人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元，环比降45%；社会融资规模增量为1.69万亿元，比上年同期多4068亿元，环比大降五成。

7月新增贷款环比降45%，有观点认为这体现出融资需求的趋冷。对此，光大证券首席固定收益分析师张旭对证券时报记者表示，受到银行内部考核等因素的影响，信贷增长具有较为明显的季节性特征。6月和7月分别是贷款发放的“大月”和“小月”，因此常会体现为7月增量的回落。例如，在过去的4年中，7月的信贷增量平均较6月下降了43%。今年7月下降的幅度与往年相仿，实际上是正常的季节性现象。

尽管新增信贷社融不及预期，但结构进一步优化。浙商证券首席经济学家李超表示，7月中长期贷款提供更强支撑；受结构性存款压缩的影响，表内外票据融资均有回落，但并未对社融构成大的冲击，在政府债券、企业债券和股票融资的支撑下，社融新增维持高位，增速较前值继续上行0.1个百分点至12.9%。

张旭也表示，7月无论是贷款数据的结构，还是社融规模各组成部分之间的比例，都得到了进一步的优化。具体来看，贷款中的企业中长期占比提高，社融中的直接融资占比提高，且非标融资占比降低。

从新增信贷的结构看，整体上以中长期融资需求为主。7月房地产销售延续前期好转态势，居民中长期贷款增长依旧稳定，当月新增贷款6067亿元；而企业中长期贷款增加5968亿元，表现同样稳定。中信证券固收团队认为，企业中长期贷款需求主要来源于低成本的信贷供给、财政融资高增长带来的基建融资需求等。同时，7月狭义货币（M1）增速上涨，使得“M2-M1”剪刀差减少或表明实体经济投资需求的增强。

除了新增信贷社融不及预期外，当月新增存款少增较多，使得M2增速也有所放缓。7月新增人民币存款仅有803亿元，比上月和去年同期分别少增28197亿元和5617亿元。M2同比增速比上月末低0.4个百分点。

对于为何7月新增人民币存款少增较多，股市火热分流存款是一个重要原因。民生银行首席研究员温彬表示，7月新增人民币存款不足千亿，主要是因为在新一季度的初月，居民和企业存款通常转为表外理财，再叠加股市回暖、基金发行规模加大，对居民和企业存款进行了分流。

此外，中信证券研究所副所长明明表示，随着疫情影响的消退，我国经济稳中向好、长期向好、高质量发展的基本面没有改变。社融增速与名义GDP增速相匹配才是既保证金融有效支持实体经济，又不会创造资产价格泡沫、扩大金融风险的两全选择，预计下半年宏观杠杆率的扩张将迅速放缓，同比增幅可能走平或小幅回落，宽信用步伐也将放缓。温彬也表示，下阶段，货币政策的重心将从总量宽松转向结构优化，降准、降息的概率降低，更大程度发挥结构性货币政策工具的作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)