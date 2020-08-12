神志雄：力争到2025年 广东软件业务收入达到2万亿

人民网广州8月12日电（许维娜）12日，以“鲲鹏展翅 无限未来”为主题的广东鲲鹏生态伙伴大会在广州召开。会上，多位政府嘉宾、行业精英、学术专家等鲲鹏产业上下游伙伴齐聚一堂，凝聚共识，共同探讨计算产业助力粤港澳大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径。

广东省工业和信息化厅二级巡视员神志雄发表主题演讲。（人民网 魏青成摄）

广东省工业和信息化厅二级巡视员神志雄发表主题演讲时表示，软件产业作为推动经济高质量发展的基础性、先导性、战略性产业，是5G、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术发展的重要支撑，已经成为引领新一轮科技竞争和产业变革的关键力量。

神志雄表示，广东省将密切对接国家“十四五”规划编制，紧紧围绕软件与信息服务产业集群高质量发展的目标任务，以技术创新、布局规划、载体建设、企业发展、生态打造为重要抓手，全面实施“五大重点工程”。力争到2025年，全省软件业务收入达到2万亿，保持全国领先地位。

“广东省软件和信息技术服务业综合实力和产业规模连续多年位居全国前列，软件业务收入突破万亿，已形成广州、深圳两个中国软件名城为中心、珠三角地区为主体的产业发展格局。”神志雄指出，广东软件产业“大而不强”，仍然存在着一些迫切需要解决的痛点、难点、堵点问题。

一是企业发展规模不够大，软件业务收入不足亿元的中小企业占比约80%，细分领域龙头企业不多，缺乏具有国际影响力的品牌产品。

二是人才供需结构性矛盾突出，前沿理论、关键共性技术等方面的领军型人才、既懂软件技术又熟悉业务流程的复合型人才和高技能人才缺口较大。

他强调，随着5G商用落地，云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴前沿技术与传统产业加速融合发展，华为鲲鹏生态等自主计算产业生态逐步兴起，将从根本上改变缺“芯”少“魂”的困境，并促进更多综合性创新应用的演变，为广东软件产业向更广领域更高层次发展带来难得的机遇。

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