预测未来驾培趋势 驾培行业发展报告（2020）将发布

人民网北京8月12日电 （记者乔雪峰） 《驾培行业发展报告（2020）》将在第六届全国驾培市场创新发展大会暨2020驾驶培训分会年会上发布，2020驾培蓝皮书将展示最新的行业研究成果、全面的行业数据。

据了解，《驾培行业发展报告（2020）》（以下简称“驾培蓝皮书”）是由中国交通运输协会驾驶培训分会和趣学车安全驾驶研究院联合编写。截至今年，驾培蓝皮书已连续发布四年，持续记录着中国驾培行业的发展变化，为行业发展提供参考方向。

中国交通运输协会驾驶培训分会秘书长刘治国表示，驾培蓝皮书凝聚了多位行业专家学者和一线优秀校长的深度观察和真知灼见，一书看懂行业大势，拓宽我们的认知格局，让驾驶培训事业走得更远更稳。

中国交通运输协会驾驶培训分会、专家委员会执行主任冯晓乐指出，驾培蓝皮书是驾培人自己编纂的书，既有形势政策，也有接地气的驾校管理方法。

中国交建智能交通研发中心研发主管孟虎表示，智慧驾培、科技驾培、文化驾培，是驾驶培训行业健康有序发展的根源和基础。面对行业转型升级这一重大战略机遇期，我们应当如何应对？这套驾培蓝皮书真实反映行业情况，会给你答案。

趣学车CEO刘伟俊表示，现阶段驾培行业的核心诉求是降本增效，对驾培行业的新能源化和数字化改造，可以实现结构性降低成本、系统性增加效益，加速产业升级。

2020年驾培蓝皮书数据显示，2019 年全国驾培行业产能利用率为 48.4%，处于较为严重的产能过剩状态。2019年单车培训量只有33.9人，为近十年来最低水平。供求失衡的矛盾更为突出。

2020年受到新冠肺炎疫情影响，驾校的招生数量、考试数量、培训数量缩水，与2019年相比下降了20%~30%。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)