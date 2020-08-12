东西部协作 开启脱贫致富新路径

贵州省施秉县属于国家级贫困县。2013年以来，杭州市临安区结对帮扶施秉县，经过多年脱贫攻坚，改善了施秉县贫困地区的发展面貌和生产生活条件，帮助当地困难群众增收，有力推动施秉县成功脱贫摘帽。

从2016年到2020年，杭州市临安区帮扶施秉县先后投入帮扶资金共计12850万元，共实施项目72个。2016年至2019年项目资金8250万元已经全部到县，2020年项目资金4600万在3月底到县。自帮扶开展以来，项目覆盖施秉县33个贫困村和深度贫困村。受益贫困户6500余人次，带动贫困人口脱贫5400余人。

在位于施秉县易地扶贫搬迁集中安置点南官营社区的口罩生产车间里，杭州市临安区对口帮扶施秉县捐赠的价值100余万元的口罩生产线已正式投入生产，工作人员们穿着统一的消毒防护服、佩戴口罩、戴着手套正在流水线上忙碌，生产一次性口罩。

施秉县南官营社区贫困户何明敏父母均为残疾人，孩子年幼，为了生活丈夫出外打工，留下来照顾老人和孩子的何明敏自从在口罩生产厂就业后，短短的时间内，就从一名农村妇女转变成为一名产业工人，现在她当了组长，负责员工的技术指导工作。

“我以前在家只能做家务，现在一边挣钱一边照顾家人，我家就在小区内也方便，我会努力工作，好好挣钱，把日子过得越来越好。”何明敏说。

杭州市临安区结对帮扶施秉县以来，两地领导干部积极主动对接，为确保各项协作工作落地落实，杭州市临安区出台了《临安区助力施秉县脱贫攻坚三年行动计划（2018-2020）》，两地政府签订了《2018-2020年两地结对帮扶框架协议》；施秉县还明确一名本地县政府分管领导分管协作工作，形成了东西部齐抓共管机制。

“产业发展和就业是一个地方群众持续增收，脱贫致富的根基，我们借助东西部扶贫协作契机，围绕县域主导产业，打造一批富有特色的农产品种养基地，建设一批劳动密集型的扶贫车间，帮助老百姓提供持续稳定的增收渠道。”杭州市临安区驻施秉县东西部扶贫协作组组长王凯说。

产业兴才能带动就业旺。脱贫攻坚重在“造血”功能，产业是最有力的支撑。2018年至目前，施秉县扶贫车间项目，共成立7个扶贫车间，利益联结400名贫困户，人均分红500元，吸纳了399名贫困户进入扶贫车间就业，年人均增收4000元以上；施秉县2019年订单农业项目实施了豌豆、苦瓜、绍菜、烤烟种植及相关配套大棚设施等内容，项目利益联结贫困户696人，分红资金总额达21.6万元，同时也形成了具有一定规模的特色农产品基地；光伏发电项目由杭州市福斯特应用材料股份有限公司捐赠设备和提供技术培训，已于2019年5月底在施秉县建成投产，日均发电200-250度，已于同年10月30日完成第一批收益分红，受益贫困户24户，人均增收500元以上；2019年春节期间和中秋在杭州市临安区组织了一次团购礼包活动，采购销售施秉农特产品礼包24000余份，销售额达558余万元，实现4个小区扶贫直通车进社区，全年累计完成消费扶贫2740万元，带动施秉县2829名贫困人口就业增收。一批与贫困村集体、贫困户间建立利益联结的扶贫项目得以实施，为东西部扶贫协作注入源源活水。

“输血”之余，增强自身“造血”功能才是脱贫攻坚取得胜利的关键。杭州临安区在2019年全年共选派34名专技人才赴施秉开展1-12个月的技术帮扶，组织133名骨干教师分25批次到施秉县开展短期“支教”“送培”等活动；施秉县派出13名党政干部和46名专业技术人员赴临安区挂职锻炼，帮助施秉培训党政干部和专业技术人才1554人次，有效提高施秉县各方面人才的履职能力和专业水平。

杭州市临安区与施秉县结对以来，两地深化民生领域协作，多渠道多方式动员东部企业开展订单式劳务输转，2019年施秉县共有组织地输送5批次120人到临安务工就业,2020年截至3月底施秉县共输送7批次326人到临安务工就业。开展施秉贫困人口就业培训9期517人。

如今，施秉百姓房子更宽敞了、道路更通达了、村寨更吸引人了，在东西部扶贫协作中，杭州市临安区与施秉县正携手向全面小康迈进。（施秉县融媒体中心 李炜）

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