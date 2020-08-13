《2020大学毕业生租住蓝皮书》在京发布

人民网北京8月13日电（记者夏晓伦）8月12日，由人民网舆情数据中心、人民在线主办，未来网、蛋壳公寓协办的《2020大学毕业生租住蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）发布会在人民日报社新媒体大厦举办。

人民网舆情数据中心副主任、人民在线总编辑单学刚，中国社会科学院社会学所研究员单光鼐，中国经济体制改革研究会常务理事、互联网与新经济专业委员会主任祝华新，蛋壳公寓副总裁何广静等出席发布会。会上，人民在线副总编辑、人民网新媒体智库高级研究员刘鹏飞代表课题组在会上发布了《蓝皮书》。

与会嘉宾为《2020大学毕业生租住蓝皮书》揭幕

《蓝皮书》指出，相较于往年集中租房的趋势，疫情后的毕业生租房高峰期晚于去年，峰值明显低于去年，2020毕业生租房时间平均分布于5、6月份（30.30%）和7、8月份（28.40%）。同时，毕业生租房需求以及租房承受金额有所下降。据《蓝皮书》数据统计，2020年毕业生租房占比达94.26%，较去年下降了2个百分点，平均租金1357元，同比2019年下降20%。

对于租房群体而言，当前合租的年轻化趋势明显，除了对房屋以及周边环境的关注外，如何在合租生活中通过订立一些规则与室友文明友好相处，也成毕业生租房的重要诉求。《蓝皮书》指出，在合租的关系下，有89.76%的毕业生呼吁文明租住，希望营造和谐融洽的租住环境。

（人民网舆情数据中心副主任、人民在线总编辑单学刚）

人民网舆情数据中心副主任、人民在线总编辑单学刚在致辞中表示，2019年，人民网舆情数据中心、人民在线融入人民网“内容科技战略”，确立了“人民云社会评价科技”战略定位，致力于通过对各种社会评价大数据的收集、分析、整理，对整个社会的生产、生活描绘一个全息地图，也为各个行业有关决策管理提供参考借鉴。今年因为疫情的原因，大学毕业生在就业、租房、工作等方面都面临新的挑战，希望通过《蓝皮书》的发布，让大家看到很多与往年不同的数据状态，给大家提供参考借鉴的依据。

（中国社会科学院社会学所研究员单光鼐）

中国社会科学院社会学所研究员单光鼐在发言中肯定了《蓝皮书》在疫情和环境挑战背景下特殊的意义和价值；其次，蓝皮书更加具体地关注青年人的就业就学和生活，更周详细致，描述更准确；此外，希望《蓝皮书》在科学抽样、调查研究的专业化方面未来有更多进步。他提到，通过《蓝皮书》的发布，政府部门、相关行业和具体执行的企业都值得思考，如何进一步规范和提升，让市场和企业发展更好。

中国经济改革研究会常务理事、互联网与新经济专业委员会主任祝华新从互联网舆情数据研究的客观性、跨界数据应用潜力、大数据的权益保护和风控等方面，分享了他对《蓝皮书》内容的思考。他认为，《蓝皮书》把互联网舆情数据研究和社会学研究结合，进行网络调查报告，也是一个很好的社会群体研究切片。中央提出“六稳”“六保”政策，疫情防控常态化、国际环境巨变时期，保民生是根本。年轻人群能否顺利地融入社会，能否获得稳定的工作，过上有安全感、有尊严的生活，需要媒体和社会关注。

（国家金融与发展实验室房地产金融研究中心主任蔡真）

国家金融与发展实验室房地产金融研究中心主任蔡真谈到疫情影响下住房市场的分化、长租公寓的规范发展，以及职住平衡调研与城市规划。他表示，《蓝皮书》为市场、为政策提供了很多有用的信息。长租公寓健康长效发展是要肯定的，对于中间群体力量作用明显。此外，结合城市出行大数据，建议长租公寓在城市规划合理分布、职住平衡调研方面再深入做一些研究和贡献。

（蛋壳公寓副总裁何广静）

蛋壳公寓副总裁何广静介绍了解决青年人租住需求的探索和经验。她表示，蛋壳公寓80%以上的租客都集中在22-28岁这个年龄段，所以能够及时发现他们在租住方面的一些需求变化和心态变化。蛋壳公寓连续五年持续对大学毕业生群体给予帮扶，希望能够集合社会各方面力量，帮助他们在城市安居，助力他们成才，这是蛋壳公寓应该承担的一份社会责任。

（左：人民在线副总编辑、人民网新媒体智库高级研究员刘鹏飞 右：北京市房地产中介行业协会秘书长赵庆祥、《中国质量万里行》杂志社副社长刘大平）

圆桌论坛环节中，北京市房地产中介行业协会秘书长赵庆祥、《中国质量万里行》杂志社副社长刘大平、中央团校副教授黄亮等多位专家，围绕“今年租住市场的趋势与变化”“后疫情时代，青年人的租住生活方式与心态变化”“如何改善当代青年人的租住环境”等议题展开交流探讨。黄亮提到，要抓住青年对房屋租住市场的现实诉求，从青年生活角度出发，以优惠政策推动青年就业，以吸引人才、留住人才。赵庆祥根据疫情以来房屋租住市场变化指出，房屋租住企业要以产业化、规模化、专业化保障市场发展进程。刘大平认为，提升房屋租住市场品质与质量、减少租房压力、配合优惠政策，才能吸引更多青年人才。

据介绍，在2019年发布国内首部关于“大学毕业生租住”课题的专项研究《2019大学毕业生租住蓝皮书》的基础上，人民网舆情数据中心继续携手未来网、蛋壳公寓等多家机构发布2020版《蓝皮书》，旨在继续为800多万大学毕业生寻找合适住所提供助力，整理、总结新时代应届高校毕业生在社会融入、个人成长中的新规律、新特征，为广大青年群体的租房问题提供参考建议。

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(责编：毕磊、夏晓伦)