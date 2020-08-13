菜鸟裹裹等快递公司联合设立商学院

近日，菜鸟裹裹宣布联手中通、韵达、申通、圆通、百世、德邦等主要快递公司成立菜鸟裹裹商学院。同时，商学院数字化学习平台已正式上线。

据悉，通过菜鸟裹裹包裹侠APP，将有50万快递员可免费参加培训，快速获得技能提升，促进就业、增收。

菜鸟裹裹商学院工作人员介绍，平台已有近50门免费在线课程，供快递员利用闲暇学习。这一平台对新手可将原本7-10天的熟悉时间缩短为二三天，所有快递员也第一次有了成长路径：不仅建立起数字化学习档案，随着接下来认证体系上线，各项服务技能认证还可在行业通行，方便就业。

此前，菜鸟裹裹宣布，今年将新增3万名专职快递员，通过职业培训、订单支持带动收入提升，专职快递员可普遍增收2、3000元。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)