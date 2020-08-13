欢聚发布2020Q2财报：营收超58亿元 海外用户占比超90%

8月13日早间，欢聚集团发布2020年第二季度财报。根据财报显示，本季度欢聚集团营收达58.401亿元，同比增长36.3%，超出此前公司指引上限和华尔街分析师最高预期。BIGO直播收入增至29.5亿元，在集团直播收入中占比首次过半。在非美国通用会计准则下，2020年第二季度归属于欢聚集团控股权益的持续经营净利润达4.936亿元，同比增长38.3%。截至2020年第二季度，欢聚集团全球移动端月活跃用户达4.571亿，海外用户占比达91.0%。

欢聚集团同时宣布，董事会批准了从2020年第二季度开始的未来三年的季度股息政策。根据该政策，每个季度的季度股息约为2500万美元。2020年第二季度的股息为每股美国存托凭证0.31美元，预计将于2020年9月18日向截至2020年9月4日休市后登记在册的股东派发，这也是欢聚集团自上市以来首次向股东派息。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌表示，尽管全球市场出现了一些波动，但公司仍致力于“直播+短视频”双增长引擎的发展。欢聚将坚持全球化的战略大方向不动摇，在全球拓展更多市场；坚持深入本地化的运营思路不动摇，使内容和产品运营符合不同国家地区的法律法规的要求；坚持以视频内容和视频产品为核心竞争力不动摇，持续深耕视频领域并推动直播、广告、电商收入的协同增长。

海外业务提速，BIGO在直播收入中占比过半

二季度欢聚集团的海外用户规模继续高速增长。Bigolive移动端月活跃用户达2940万，同比增长41.3%。Likee移动端月活跃用户达1.503亿，同比增长86.2%。在关键市场Likee取得了更高的增速，俄罗斯的移动端月活跃用户增长甚至接近一倍。Hago移动端月活跃用户也达到3170万，同比增长25.3%。

值得关注的是，BIGO在集团直播收入中的占比首次过半。二季度BIGO直播收入达29.5亿元，同比增长158.8%。第三方移动应用数据分析公司Sensor Tower的数据显示，2020年上半年中国短视频/直播APP海外收入排名中，Bigolive高居榜首，Likee排名第五。AppAnnie的统计也显示，7月欢聚集团旗下产品的总收入在全球非游戏类APP中排名第八，Bigolive收入在非游戏类APP中排名第七，均比6月有所提高。

随着在各国业务的深入，欢聚集团表示将继续提升全球业务的多元布局和本地化运营水平。未来欢聚将依托全球的30多个运营中心，推进全球本地化运营的持续深入，持续提升Bigolive在重点市场的用户和营收规模，并加速培养Likee的全球生态系统，根据目标市场的特点进行本地化拓展。Hago也开始内容品类泛化尝试，并基于年轻人下沉市场提升内容质量和兴趣内容分发效率。

国内业务稳健，加速新业务拓展探索

海外业务保持高速增长的同时，欢聚集团在国内也加强了新业务的拓展。6月，欢聚集团以1亿美金领投同程生活C轮融资。李学凌在内部分享中表示，这是欢聚在生活服务领域最大的一笔投资，代表了对互联网未来的重新思考。服务类互联网公司是比信息类互联网公司规模更大的商业体，同程生活则是其中的代表。

同时，为持续扩大内容规模，YY直播还加强了内容品类的拓展。通过邀请垂直领域顶级主播入驻，YY直播的内容品类、规模和质量都得到提升。仅象棋领域，在多位国手主播的带动下，二季度月均开播已近3000场，主播总粉丝量超过400万。YY直播也根据垂直领域的特点推出定制化扶持政策，帮助主播更好的融入平台生态，让优秀主播获得快速成长。

未来，欢聚也将持续完善“直播+短视频”生态，打造基于视频的全民社交媒体平台。截至美国当地时间8月12日收盘时，欢聚集团股价为82美元，比前一个交易日上涨5.67%。财报发布后，欢聚集团盘后股价又上涨2.54%，达84.08美元。（勃潺）

(责编：栗翘楚、孙阳)