七月民航运输生产持续回升 完成运输总周转量68.8亿吨公里

本报北京8月13日电 （记者赵展慧）13日，中国民航局召开新闻发布会表示，7月份，民航运输生产继续呈现回升态势：共完成运输总周转量68.8亿吨公里，同比下降39.3%，降幅较上月收窄3.4个百分点；完成旅客运输量3910万人次，同比下降34.1%，降幅较上月收窄8.3个百分点。
货运方面，完成货邮运输量55.2万吨，同比下降10.4%，降幅较上月扩大4.7个百分点，其中，全货机货邮运输量继续保持较快增长，共完成22.9万吨，同比增长20.4%。
国际航班也在逐渐恢复。截至8月12日，共计93家中外航空公司（国内19家，外航74家）运营187条定期国际客运航线，每周执行210个往返航班，与50个国家保持定期客运通航。
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