“直播+”为经济发展蓄势赋能

人民网北京8月14日电（记者夏晓伦）今年,“数字化转型”成为热词，国家高度重视数字经济发展，提出要继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。近日，在人民网舆情数据中心主办的“直播赋能新业态 数字经济新引擎”研讨会上，与会专家从不同角度探讨了“直播+”在数字经济时代为经济发展带来的新动能。

新场景：“直播+”推动企业复工复产 创新举措提振经济

人民网舆情数据中心发布的《互联网平台“直播+”赋能研究报告》指出，回顾直播的发展，自2016年至今，直播的发展大致经历了三个阶段。直播1.0时代以秀场、游戏直播为主；直播2.0时代以电商直播为主；直播3.0时代，“直播+”全面赋能各行各业。

疫情期间，线下经济受挫，线上消费与服务兴起，线上直播成为了不少企业的关键选择。其中，一向“触网不深”的传统制造业在面临互联网转型困境与疫情影响的双重压力下，通过直播平台找到“破局之路”。如2020年5月，董明珠亲自现身快手直播间为格力品牌助力，三个小时的直播共吸引了超过1600万用户观看，成交额累计高达3.1亿元。6 月 11 日，快手账号“丁磊-严选直播间”和网易严选双平台开启同步直播，直播累计观看人数超 1600 万，最高同时在线 100 万人，双平台4小时成交额突破7200万元。

同时，随着我国农村电子商务发展迅猛，直播平台在脱贫攻坚、乡村振兴战略推进中的作用日益显现。据快手党委副书记、执行总编辑徐静芸介绍，2018年快手正式启动了系统性扶贫项目，通过联合地方政府举办地方扶贫专场，通过平台流量的倾斜，帮助农户与企业推广和销售当地产品。同时也通过匹配平台大V、明星等资源，让农户与企业通过直播连麦的方式获得更大的曝光量，为脱贫攻坚注入“云端”力量。直播平台通过电商直播的形式直接连接农产品原产地与消费者，不仅大幅降低农产品在渠道环节的流通成本，同时也更快速地打通了市场供需信息，有力推动了贫困地区经济社会发展。

新渠道：“直播+”赋能传统经济 带动产业升级

对直播行业而言，直播的核心资源正在由主播逐渐纵向延伸至生态，在多维度进行渗透，同时又为多行业实现赋能。直播曾经只是一种娱乐形式，如今正在逐渐转变为当今社会的基础媒介。“直播+”赋能传统经济，为传统经济的发展提供新的思路与渠道。

直播应当被理解为一种工具而不是一个产业。中山大学副教授、广州直播电商研究院副院长周懿瑾指出，据调研发现，政府、机构、企业、主播普遍把直播电商视作工具，这种观念会使直播有着巨大的升级潜力和赋能空间。视频直播的用户停留时间远高于传统图文电商时期，较长的时间占用可以有效提高销售的转化率。同时，直播电商缩短了营销链路，打通了传播和购买两个环节，有利于企业盈利的提高和投入成本的减少。此外，前端的变化可以推动供应链朝着消费者拉动式供应链转型，从而带动城市传统产业的升级。

传统媒体借助数字经济转型升级也受到关注。人民日报研究部主任崔士鑫认为，主流媒体应将直播作为盈利点。网络直播为广告传播提供了新途径，传统媒体经营好内容、培养好人才，拉近和受众的关系，就有可能通过搭配适合主流媒体传播的有创意的广告、产品。同时，传统媒体还可以借鉴MCN机构的内容管理、品牌营销和广告代理方式，推动优质内容变现。

中共中央党校（国家行政学院）文史教研部副教授郭全中也提出，传统媒体应该运用新兴平台进行数字化转型，利用直播的大数据分析能力与用户建立起直接连接，了解用户的需求、用户的变化，快速的迭代创新，推出新产品。

新业态：“直播+”发掘市场内需潜力 推动经济深层变革

中国经济体制改革研究会互联网与新经济专业委员会主任祝华新强调，“直播+”对社会经济发展带来的新思路应该主要聚焦于两方面内容。一方面是“直播+新兴消费”，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，在2019年兴起并实现快速发展的电商直播用户规模为2.65亿，占网民整体的29.3%。由此可见，在网络时代，在线消费有巨大的发展空间。

另一方面是“直播+新个体经济”，根据国家市场监管局统计数据，截至2020年3月15日，全国实有各类市场主体1.25亿户，其中登记在册的8353万户个体工商户带动了超过2亿人的就业，说明现在社会有着丰富多彩的新消费生活。

祝华新分析认为，目前，我国的经济发展有两个特点，其一是国内经济大循环，面临国际孤立主义盛行的情况，我国更好的发挥了国内产业门类齐全、市场潜力广阔的优势，稳住企业和就业基本盘，来降低外部冲击带来的压力。直播领域的开拓，为我们进入国内大循环为主的时代提前做了准备，有利于来调动、开发国内内需的潜力。其二，脱贫攻坚进入最后时期，要以新型城镇化带动投资和消费需求，来推动城市群、都市圈一体化发展体制机制的创新。直播有利于推动新型城镇化建设以及下沉市场的开发。

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