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联想杨元庆：疫情激发PC需求 下半年势头会更好

2020年08月14日20:08  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京8月14日电（记者毕磊）联想集团8月13日公布了截至2020年6月30日的20/21财年第一财季业绩：营业额达到946亿人民币，同比增长6.7%；税前利润达到23.5亿人民币，同比增长38%；净利润达到15亿人民币，同比增长31%。

　　财报显示，由个人电脑和智能设备业务、移动业务组成的智能设备业务集团收入同比增长5.2%至117.36亿美元，创下新纪录。其中，个人电脑和智能设备业务收入按年增长10.1%，达到106.03亿美元，占集团总收入的80%。

　　联想集团董事长兼首席执行官杨元庆在接受媒体采访时表示，这一份财报证明，联想已经从疫情的影响中回到正轨，并且把握住了因为新冠肺炎疫情催生的机会。

　　杨元庆指出，疫情催化了在线教育、在线办公等新商业机会。一方面居家办公在疫情期间被证明同样高效，一些大型科技企业甚至将居家办公延至明年，使得PC将不再是一个家庭一台，而是家庭里一人一台。另一方面，在增长更快的发达国家市场中，PC像手机一样逐渐变成刚需，这种增长势头也在向新兴国家转移。当用户花在PC上的时间增加，意味着设备的替换也会更加频繁。

　　“目前全球的个人电脑销量在2.6亿台左右，预计2021年全球销量将会到达3亿台。”杨元庆坚信，PC未来的增长是可持续性的，“我们相信这个趋势不仅仅只是在发达国家和市场，就像过去PC普及一样，这一趋势也会转移到新兴国家和市场，所以我认为PC需求增长的趋势是长期持续的。”

　　他表示，联想有信心在下半年持续增长，主要还是因为居家办公和用户居家娱乐需求的增长。“不仅仅要把握住个人电脑、平板电脑和显示器增长的机会，还要抓住这些需求背后对于基础设施更高要求的机会，在数据中心业务保持高速的增长。

　　财报显示，数据中心业务作为在线经济的幕后推动业务，营收同比增长18.9%至16.12亿美元，占集团总销售额的12%。其中来自云服务IT基础设施业务的收入按年增长31%。软件和服务业务利润率为所有产品最高。

　　杨元庆介绍道，联想如今正在构建以服务为驱动的3S战略转型，正在推动三个层次的服务业务，包括与硬件设备相关的服务如维修保修等，这也是目前对集团贡献最大的服务内容；第二大类别是运维服务以及深入提供设备即服务业务；第三类则是解决方案即服务，包括第三方解决方案即联想自有IP的解决方案，重点方向是制造业、教育、医疗、零售等几个方面。

　　“上个季度我们的设备即服务取得很大突破，许多世界顶级大公司与我们签订了大额订单，其中还包括3年订单，这不仅带动我们当季收入，也将推动全年收入增长。”杨元庆表示，“此外解决方案服务方面联想最新财季业务增长超过50%，这源于国内智慧城市及北美智慧医疗的突破。目前我们三个业务都增长非常快。”

(责编：毕磊、夏晓伦)
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