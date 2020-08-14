格林酒店二季报：营收同比下降21% 扩大商客渠道加速收益恢复

14日，格林酒店集团公布了截至2020年6月30日未经审计的第二季度财报。财报显示，2020年二季度，公司营收同比减少21.4%，为 2.16亿元,净利9372万元人民币，同比下降26.3%。同时，格林酒店扩大商客渠道，酒店收益恢复至同期65%水平，高于行业恢复的平均水平。
据了解，二季度，格林酒店规模继续增长，公司新开111家酒店。截至2020年6月30日，公司在全国343座城市中，已开业4066家酒店，客房总数296307间，其中有317家属于奢华及中高端酒店。目前尚有1087家酒店正在筹建中。
2020年二季度，全国酒店行业受到新冠肺炎疫情持续影响，格林旗下酒店ADR（平均房价）为142元（同比下降17.4%），OCC（平均入住率）为63.4%（同比下降17.7%）。不含被征用酒店，格林同店平均单间客房的收益达到了112元。
今年第二季度，全国商务和休闲旅游市场受到巨大冲击。据STR数据显示，二季度中国酒店行业ADR同比下降28.9%，OCC同比下降24.7%，RevPAR同比下降54.5%，即收益恢复至同期水平45%。对此，格林调整运营及营销策略，旗下酒店收益恢复至同期水平的65%，速度高于行业平均水平。7月下旬格林整体的出租率达到75%，8月上旬整体平均出租率超过了82%。
面对疫情，格林在第一季度出台一系列举措，减免加盟酒店管理费用、提供金融支持，将疫情对加盟商的影响降至最低。在第二季度，格林旗下酒店实际关店为38家，其中只有20家是由于不按照规范经营，导致经营不利而关店。关店比例小于百分之一，关店数以及关店比例处于行业较低水平。
此外，为进一步拓宽商务客群，格林加深与商旅平台的合作和直连，并与更多知名企业签订协议；与此同时，格林积极推进科技赋能，引入智能化入住、机器人及电子签约流程及管理等，降本增效并帮助加盟商提升酒店出租率。
截至2020年7月31日，99%的酒店都已恢复正常经营，平均入住率从今年1月底的低值21.5%迅速回升，8月上旬平均入住率超过了82%。（牛广文）
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