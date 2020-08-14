人民网>>财经

格林酒店二季报：营收同比下降21% 扩大商客渠道加速收益恢复

2020年08月14日23:32  来源：人民网-财经频道
 

14日，格林酒店集团公布了截至2020年6月30日未经审计的第二季度财报。财报显示，2020年二季度，公司营收同比减少21.4%，为 2.16亿元,净利9372万元人民币，同比下降26.3%。同时，格林酒店扩大商客渠道，酒店收益恢复至同期65%水平，高于行业恢复的平均水平。

据了解，二季度，格林酒店规模继续增长，公司新开111家酒店。截至2020年6月30日，公司在全国343座城市中，已开业4066家酒店，客房总数296307间，其中有317家属于奢华及中高端酒店。目前尚有1087家酒店正在筹建中。

2020年二季度，全国酒店行业受到新冠肺炎疫情持续影响，格林旗下酒店ADR（平均房价）为142元（同比下降17.4%），OCC（平均入住率）为63.4%（同比下降17.7%）。不含被征用酒店，格林同店平均单间客房的收益达到了112元。

今年第二季度，全国商务和休闲旅游市场受到巨大冲击。据STR数据显示，二季度中国酒店行业ADR同比下降28.9%，OCC同比下降24.7%，RevPAR同比下降54.5%，即收益恢复至同期水平45%。对此，格林调整运营及营销策略，旗下酒店收益恢复至同期水平的65%，速度高于行业平均水平。7月下旬格林整体的出租率达到75%，8月上旬整体平均出租率超过了82%。

面对疫情，格林在第一季度出台一系列举措，减免加盟酒店管理费用、提供金融支持，将疫情对加盟商的影响降至最低。在第二季度，格林旗下酒店实际关店为38家，其中只有20家是由于不按照规范经营，导致经营不利而关店。关店比例小于百分之一，关店数以及关店比例处于行业较低水平。

此外，为进一步拓宽商务客群，格林加深与商旅平台的合作和直连，并与更多知名企业签订协议；与此同时，格林积极推进科技赋能，引入智能化入住、机器人及电子签约流程及管理等，降本增效并帮助加盟商提升酒店出租率。

截至2020年7月31日，99%的酒店都已恢复正常经营，平均入住率从今年1月底的低值21.5%迅速回升，8月上旬平均入住率超过了82%。（牛广文）

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved