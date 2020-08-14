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青桔展示城市车辆管理系统：可干预车辆停放秩序

2020年08月14日12:31  来源：人民网-财经频道
 

　　8月13日，青桔发布三款新车。据悉，本次发布的产品应用了青桔最新专利技术，包括智能中控、高集成度模块化设计、支持90度停放规则等，平台可通过运营管理系统，有效干预车辆的停放秩序。

　　据了解，在亮相的新车中，单车产品青羚变速车，传动比的调节范围高达177%，噪声低、响应快；青霄电单车，斜抽换电角度使车辆调度维护效率提升一倍；青帆电踏板车将舒适性和安全性做了最大优化，85km的续航能力，也让这款车更具竞争力。

　　另外，本场活动上，青桔首次展示了其用于城市车辆管理的“青桔智控中心”。该系统依托滴滴海量出行数据、AI计算平台，构建出了青桔在城市短途出行需求的预测能力。通过北斗+GPS双模式高精度导航定位，实现“定点还车、入栏结算”，结合青桔的大数据管理平台，实现智能调度运营，优化车辆调派。

　　此外，在车辆的管理上，青桔最早实现了单车的“全链可持续”管理，从车辆设计、生产、运输到报废，实现所有零部件的全生命周期追溯体系。

　　据悉，青桔从2018年1月至今，已在全国超过150个城市开通服务。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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