腾讯Q2净利润301.53亿 同比增长28%

人民网北京8月14日电（记者夏晓伦）8月12日，腾讯发布2020年第二季度及半年度业绩报告。财报显示， 2020年Q2腾讯营收1148.83亿同比增长29%，净利润（Non-IFRS）301.53亿同比增长28%。此外，上半年腾讯营收2229.48亿，净利润（Non-IFRS）572.32亿。
从财报数据来看，二季度腾讯金融科技及企业服务收入298.62亿元，同比增长30%。今年5月，腾讯投入5000亿布局新基建，升级“云基础设施”、“技术实力”和“科研能力”,打造腾讯TO B生态。
7月，腾讯清远云计算数据中心7月开服。据了解，清远云计算中心主要服务范围为粤港澳大湾区，可为腾讯云的政务、教育、医疗、游戏等多种业务提供支持。
腾讯还表示，未来将在江苏、河北落地大型数据中心，进一步满足华南、华东和华北等区域产业数字化转型升级对云计算资源的旺盛需求。
同时，微信商业化步伐提速，腾讯方面表示，一方面，小程序不断升级商业服务能力，推出小程序直播、微信小商店、小程序订单管理、交易保障、微信物流助手等系列能力；另一方面，微信与企业微信互联互通升级，同时，微信支付分正式开放查询功能。此外，微信于近期升级了搜一搜“服务搜索”功能，站内搜索可以直接连接各类服务小程序。
伴随着微信商业化步伐的提速，广告、支付等业务受到了直接的拉动作用。财报显示，腾讯Q2网络广告业务收入同比增长13%至185.52亿元。其中，社交及其他广告收入增长27%至152.62亿元。
近几年，腾讯也在一直强化IP战略，财报显示，腾讯网络游戏收入382.88亿元，同比增长40%。今年6月底，腾讯游戏召开2020年度大会。IP产业链模式的构建被视为腾讯游戏未来发展的重要战略。
近日，由腾讯影业联合多方出品的电竞IP网剧《穿越火线》上线。三天时间内，在腾讯视频平台中收获1.3亿次专辑播放量。
在深化IP构建的同时，腾讯游戏也在推进未成年保护体系的不断完善。今年6月，腾讯游戏专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。
据了解，目前，腾讯旗下内容产业已经逐渐涵盖了文学、动漫、音乐、影业、新闻资讯、长短视频、电竞、游戏等多内容产品形态。
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