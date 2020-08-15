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多部门发出"制止餐饮浪费"倡议 餐企全链条推节约反浪费

2020年08月15日15:15  来源：北京晚报
 

　　近日，各社会团体、各相关行业协会和部分餐饮企业纷纷行动起来，通过发布倡议书、引导合理消费等方式，积极营造节约为荣、浪费可耻的餐饮风尚。

　　全国妇联倡议

　　制止餐饮浪费 崇尚勤俭节约

　　日前，全国妇联向广大妇女和家庭发出倡议：从我做起，从家庭做起，制止餐饮浪费，崇尚勤俭节约。倡议指出，要抵制浪费，日常餐饮，以“光盘”为荣，做到锅清、碗清、盘清，餐餐光盘；以健康为重，合理膳食，拒绝暴饮暴食；倡导公筷公勺，提倡家庭分餐。外出用餐，以“剩宴”为耻，科学点餐、理性消费、拒绝铺张、文明用餐；少点一个菜，多打一个包。

　　全国工商联餐饮业委员会倡议

　　在餐饮全链条制止浪费

　　记者昨天从全国工商联获悉，全国工商联餐饮业委员会向所有委员单位发出“坚决制止餐饮浪费”倡议书。

　　倡议书号召，要加强行业自律，各地餐饮商会加大“厉行节约，反对浪费”宣传，餐饮企业将制止餐饮浪费纳入到餐饮生产、加工、服务的全过程。要营造理性消费环境，在餐厅摆放“节约食物、杜绝浪费”“适量点餐，剩餐打包”提示牌或宣传画，引导消费者适量点餐，剩餐打包，不误导消费者超量点餐。

　　行业协会倡议

　　禁止“吃播”宣扬暴饮暴食

　　为倡导绿色、节约的饮食习惯，杜绝“舌尖上的浪费”，近日相关行业协会纷纷发布倡议书，积极营造节约为荣、浪费可耻的餐饮风尚。

　　中国演出行业协会相关负责人昨天对记者表示，针对餐饮浪费现象，网络表演（直播）分会日前发文，提示各会员企业进一步加强直播内容管理，坚决禁止在直播中出现假吃、催吐、猎奇、宣扬量大多吃，暴饮暴食，以及其他铺张浪费的直播行为。同时也提醒广大美食类主播，追求刺激、过度娱乐、博取眼球、“舌尖浪费”等行为不可取。推荐美食，分享快乐，适度适量方能行稳致远。

　　中国饭店协会发布倡议书，倡导饭店餐饮企业推进餐饮节约、绿色发展常态化，通过小份菜和套餐开发、提供公筷公勺、推出分餐制服务等，引导顾客养成健康用餐方式。在订餐、点餐、加餐等环节，及时提醒顾客理性消费，并在餐后主动提供打包服务。

　　相关

　　各地减少餐饮浪费妙招频出

　　传统大众餐桌上的我们该如何厉行节约？各地餐饮企业都有哪些减少浪费的“小妙招”值得推广？

　　记者在河南走访发现，一些餐饮企业纷纷推出“勤俭节约”妙招。比如，将原来的蔬菜拼盘“三大样”改为“五小样”，推出半份菜和小份菜，“大盆汤”改“小盅汤”，大馒头变小馒头。一家豫菜连锁店的常务副总经理申强说：“客人根据人数的不同，如果想多品尝几个菜，可以点小份菜。如果客人人数少，可以点按位上菜，既降低了客人的消费支出，也避免了吃不完后的浪费。”

　　郑州市餐饮与饭店协会会长樊胜武表示，餐饮业厉行节约，不仅要体现在前厅，也要体现在后厨，要延伸到餐饮生产、加工、服务的全过程。他说：“从采购到加工、到销售的整个环节，我们都要厉行节约。”

　　还有一些餐饮企业改变经营策略，采用展台点餐形式，方便顾客更直观地适量选取菜品。

　　在江西省，不少餐饮企业还推出了“光盘族打折”“N减1”点菜法，成为市民餐饮消费的新时尚。在南昌市东湖区老萍巷餐厅，时常能听到服务员“少点一份”“点多了，吃不完”的提醒。餐厅主管徐水萍说，服务员会主动提醒一些客人用“N减1”点菜法，即顾客按照就餐人数减1的份数点菜，以防止浪费。新余市一家餐馆推出“光盘即打折”的优惠，顾客用完餐，经过服务员验收达到“光盘标准”，可以享受所有消费9折的优惠奖励。文图据新华社 央广

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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