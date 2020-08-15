志愿者为工地“候鸟”送关爱

8月14日，“建证幸福·中建关爱”中国建筑全国农村留守儿童关爱保护“百场宣讲进工地”活动走进广州亚运城G地块项目。来自中建三局三公司的志愿者们运用具体的案例、生动有趣的语言，围绕儿童安全自护和亲情沟通作专题宣讲，强化了孩子们自我防护意识和家长们家庭监护主体责任意识，让家长们掌握了亲子沟通技巧。

此外，志愿者还向每位小朋友准备了精美的书包、文具套装、水杯等用品，鼓励孩子们好好学习、天天向上，用优异的成绩回报父母的艰辛付出。

据了解，中国建筑集团有限公司连续三年组织开展全国农村留守儿童关爱保护“百场宣讲进工地”活动。自2018年以来，宣讲活动已经成功举办200场，覆盖全国31个省（区、市），直接受益务工人员家庭6万余个。（记者乔雪峰）

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