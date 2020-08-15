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雄安新区对外骨干路网重点建设完成“双过半”目标

2020年08月15日16:03  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月15日电 （记者乔雪峰） 8月15日，记者从雄安新区对外骨干路网重点建设项目第一阶段“大干120天”劳动竞赛总结暨第二阶段“百日攻坚”劳动竞赛誓师大会上获悉，第一阶段“大干120天”劳动竞赛已圆满结束，10个重点项目竞赛期间完成投资207.23亿元，占竞赛目标的139.1%，至6月底，10个重点项目上半年完成投资213.09亿元，占年度投资的50%，圆满完成时间任务“双过半”目标。

据了解，第一阶段“大干120天”劳动竞赛中，共有4.1余万名施工人员，7000余台套施工机械设备投入建设。截至6月底，雄安新区对外骨干路网10个重点建设项目创造河北公路建设史上复工复产最快、征地拆迁最快、工程投资和形象进度完成最快4项纪录。

其中，京雄高速、荣乌高速新线、京德高速和津石高速是雄安新区“四纵三横”区域高速网中的重点项目，建成通车后对完善雄安新区对外骨干交通路网，推动京津冀协同发展交通一体化进程具有重要意义。据介绍，以交通运输部交通强国试点工作为契机，雄安新区对外骨干路网重点建设项目加强成熟、先进工艺推广应用，鼓励“四新”“三微改”等技术，加强技术创新，推动智能化建造，助力品质提升。

第二阶段“百日攻坚”劳动竞赛将从8月中旬开始至11月底结束，利用100天时间开展劳动竞赛。竞赛期间计划完成投资161亿元，占年度投资的36.4%，至11月底，津石高速、G230京冀界至码头镇段、G230白沟桥改建工程和G107北河大桥建成通车，京雄、荣乌新线、京德、容易和安大线主体建成。

劳动竞赛重点围绕十个方面开展：一赛防控成果，筑牢项目工地防控安全屏障；二赛工程进度，紧盯劳动竞赛任务目标；三赛工程质量，推进工程施工标准化、过程管理精细化、建设管理信息化；四赛要素保障，调动一切力量加大资金、人员、机械设备等生产要素投入；五赛安全生产，提升基础支撑保障能力；六赛科技创新，打造一批先行先试典型示范；七赛文明施工，开展绿色公路建设；八赛科学管理，实现实施有标准、操作有程序、过程有控制、结果有考核；九赛党建引领，深入开展“双先工程”；十赛廉政建设，打造阳光工程。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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