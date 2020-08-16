海航顺利保障大连-贝尔格莱德包机航班 助力企业复工复产

人民网北京8月16日电 （记者乔雪峰） 8月15日01:35，海航集团旗下海南航空控股股份有限公司（简称“海南航空”）HU701航班载着中铁九局大连分公司共95名员工从大连飞往塞尔维亚首都贝尔格莱德，参与塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司MS铜矿技改项目，该航班已于当地时间15日上午5:51抵达。

2019年9月18日，中铁九局中标塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司位于塞尔维亚马伊丹佩克市的MS铜矿技改土建工程项目，工期为2019年9月30至2020年10月15日。施工内容主要包括北坑矿石破碎站、南坑矿石破碎站、中间矿仓、磨浮厂房、浓密池等。

接到包机需求后，海南航空实时与包机方保持密切联系，以高效的工作流程第一时间制定包机航班保障预案。时值大连地区疫情反弹期，海南航空与大连机场、海关、边检及市政府口岸办公室进行密切沟通，做好各项检疫防疫工作，在严防疫情的基础上，保障中铁九局95名员工顺利出境。

海南航空在全面复工复产的同时，积极践行企业责任，承担各类运输保障任务，积极响应“一带一路”国家倡议，保障执行好中资企业在“一带一路”沿线国家的复工复产运输任务。后续，海南航空还将继续响应国家号召，落实民航局部署，助力国家援外项目，积极承担复工复产包机任务，为“一带一路”沿线中资企业的复工复产贡献力量。

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