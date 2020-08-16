城市品质人居有哪些标准？ 听听专家怎么说

人民网北京8月17日电（记者毕磊）近日，主题为“城市进化论 北三环理想人居正当时”的价值发展论坛在北京书院举行。在本次活动中，参与嘉宾就北京城市进化趋势、人居需求迭代等多个方向进行了较为深入地沟通与交流。

自成功举办奥运会后，北京真正成为了世界级的国际大都市，城市人均住房面积也从四十年前的4.8平米，增加至接近40平米。可以说，伴随着房屋短缺时代的结束，人们对于居住的诉求也发生了质的迭代。本次活动上，新时期理想居住趋势是一项非常重要的讨论议题。

论坛上，北京市房协副会长兼秘书长陈志表示：“理想的房子，首先要具备地段的稀缺性，因为这关系到房子的保值增值；其次，在功能空间的设置上要科学，如厨房要具备通风采光、交通动线合理”。“地产营销人”出品人韩乐补充道：一次疫情，让我们认知到，好的物业服务是好房子的关键要素。而且，因社区绿化终归有限，所以步行尺度可以到达的公园配套，也就显得至关重要了。

透过活动嘉宾的观点不难发现，具备最优品质、最优服务以及内城地段的产品，已经成为新时代品质人居的首善之选。但从北京城市发展方向以及近年的供应趋势看，以三环为引力圈的内城板块，优质房产可选空间已成很小。

2018年，为落实《北京城市总体规划(2016年-2035年)》，发挥市场配置资源决定性作用，按照鼓励疏解非首都功能，北京市规划和国土资源管理委员会发布了《建设项目规划使用性质正面和负面清单》。该清单明确规定：“限制四环路以内的各类用地调整为住宅商品房”。

这意味着，今后北京三环及以内几乎不会出现新建商品住宅，从供应的趋势看2019年北京70年产权住宅供应87%以上在五环外，剩下的也大都位于四环外。对此地产营销人出品人韩乐说道：“截止到目前，今年北京四环内的新增住宅供应仅为32套，而今年四五环之间的新增供应量则是3800多套，这个供应量是四环内的100倍左右。可见，在四环内的新房住宅产品真凤毛麟角”。

相关数据显示，2020年1月至7月底，北京10万+项目成交套数排名中，北京书院成交套数为41套，均价为108202元/m?。

据北京书院营销总经理贾宇泽介绍，该项目位于城市核心区，拥有便捷交通，缩短业主通勤时间，提高出行效率；中日友好医院、北京中医院大学第三附属医院以及安贞医院，坐落在项目的千米之内；4个大型购物中心，包括凯德mall和未来购物中心、环贸新生活商场、中海环宇汇，满足业主的生活购物需求。

另外，北京书院在项目建造之初，就确立了以“物业为中心”的开发理念，并将此透传到项目空间的功能性设置以及落成后的运营管理。这个理念也让北京书院拥有360°的安防设施，如地下停车库设有无死角监控、人防通道的监控设置等等。

(责编：毕磊、夏晓伦)