资管新规过渡期延至2021年底

本报电 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称资管新规）发布以来，资产管理业务得到有效规范。按照原有工作安排，资管新规过渡期将于2020年底结束。考虑到新冠肺炎疫情对经济金融带来冲击，金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力，为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型，经国务院同意，人民银行会同国家发改委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定，资管新规过渡期延长至2021年底。

据介绍，过渡期延长不涉及资管新规相关监管标准的变动和调整。金融管理部门将建立健全激励约束机制，夯实金融机构主体责任，在锁定存量资产的基础上，继续由金融机构自主调整整改计划，按季监测实施。同时，完善配套政策安排，加大创新支持力度，为存量资产处置提供更多的方式和渠道。

（欧阳洁 屈信明）

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 18 版）

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