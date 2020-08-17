信托公司换帅 背后有“小心思”

今年初以来，已有包括爱建信托、粤财信托在内的多家信托公司出现董事长或总经理职位变动的情况。

在宏观经济形势叠加资管新规整改要求、行业转型压力等因素之下，信托业面临诸多挑战。信托公司此时的高管变动自然备受关注。

那么，此轮履新的信托高管具有什么样的特点？在行业转型的关键期，他们将如何带领信托公司走出“舒适圈”？

资历过硬 集团委任

年内，已有多家信托公司董事长或总经理发生变动。经记者确认，下半年来，华润信托、民生信托亦有换帅动作。这两家公司新任董事长除了资历过硬外，还有一个共同的特点，即为所属集团内部委任。

8月7日，深圳银保监局公布了关于华润信托董事长任职资格的批复，于8月5日核准了李福利担任华润信托董事长一职，其任期自核准日起生效。

公开信息显示，李福利，1965年出生，持有中国人民大学经济学学士学位以及长江商学院工商管理硕士学位。其于2008年担任五矿集团财务有限责任公司董事长，此后还担任过五矿股份副总经理、五矿集团副总经理，于2018年8月担任华润（集团）有限公司副总经理至今，于2018年9月担任华润金控董事长至今。

此外，8月10日，经记者向民生信托方面确认，北京银保监局已于今年7月31日核准了张喜芳公司董事长的任职资格。

根据民生信托母公司泛海控股5月20日公告，民生信托前董事长张博、前副董事长张喜芳均被选举为泛海控股副董事长，同时张博被聘为泛海控股总裁。随后，5月29日，张喜芳再被选为民生信托董事长。

张喜芳，工商管理硕士，高级经济师职称，从事金融工作二十余年。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁，泛海控股股份有限公司副董事长，泛海投资集团有限公司董事长，民生证券有限公司董事，亚太财产保险有限公司董事，渤海银行股份有限公司董事，中国民生信托有限公司第三届董事会董事长。

从过往的经历上看，张喜芳还曾担任中国电力信托投资公司投资部经理，中国电力财务有限公司企业融资部主任、机构管理部主任、发展策划部主任，国家电网公司金融资产管理部运行处处长、金融资产管理部副主任，英大国际信托有限责任公司监事会主席，国网英大国际控股集团有限公司副总经理等职位。

正处行业转型关键期

正值信托公司转型发展关键时期，此时选任新高管被赋予着怎样的期许？

多位受访者表示，通过选任新高管，有利于优化高管团队人员，引入专业人才，形成新的发展思路，进一步促进信托公司更好地转型发展。

用益信托研究员帅国让认为，信托公司高管密集变动，与信托业深度转型的大背景密切相关，主要可以从两方面来看：

一方面，新高管在延续已有格局上，会重新确定信托公司的发展思路，推动改革和创新，实现信托公司的新发展；另一方面，在严监管态势下，加强风险管理、依法合规经营成为越来越多信托公司的诉求，部分信托公司可能希望通过换帅加强高管团队建设，以应对外部不确定环境，推动公司顺利转型。

金乐函数信托分析师廖鹤凯在接受《国际金融报》记者采访时表示，多家信托公司高管发生变动的主要原因还是为了更好地适应新时期信托行业的变化。经过多年高速发展，信托行业正面临发展趋于平缓、发展方式逐渐转变的情况，思路方面也会有较大调整。

在这种情况下，有分析称，集团内部委任一把手，对于信托公司的发展而言，在集团内部整合资源方面将会更加顺畅。

以民生信托为例，廖鹤凯指出，董事长一职由行业资历更老的张喜芳接任，对其稳定发展是很大的利好，特别是在泛海控股持续推进转型去地产化，强化金融主业的重要关口，加速金融业务骨干人员推进集团转型，充分发挥职业经理人团队效能，对于泛海控股集团范围内的顺利过渡也是重要的布局。

(责编：李都也(实习生)、李栋)