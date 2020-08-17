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“金融” 变“数科” 头部公司更名为哪般？

2020年08月17日08:00  来源：人民网－国际金融报　
 

又一头部金融科技公司去“金融”变“数科”！

美股上市公司360金融近日正式对外宣布启用“360数科”为新品牌。这是继京东金融、百度金融、蚂蚁金服更名之后，第4家更名的头部金融科技公司。

今年6月，支付宝母公司蚂蚁金服更名消息传出，7月13日正式完成工商变更。7月20日，更名后的蚂蚁集团宣布计划在上海科创板和港交所同步发行上市。

前有蚂蚁金服的这一波操作，多位受访者猜测，“360金融的一系列动作是在为回A股或者H股提供准备，并可能已经是在计划之中”。

对于二次上市传闻，360数科不予置评。360数科相关负责人对《国际金融报》记者表示，360数科的创立初衷就是以科技能力链接BC两端，使得多样化金融需求与定制化金融服务可以更好地匹配。公司业务中越来越多的比例由技术服务贡献，此次更名反映了这种趋势，也更好地代表了360数科在市场上的长期战略定位。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼告诉《国际金融报》记者，监管之下，巨头更名是大势所趋，但并不会因此削弱金融业务，金融业务依然是重点，甚至是主要的业务，只是更突出科技属性。

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“金融”升级“数科”

“360金融去‘金融’变‘科技’是顺势而为，更名能够更好地体现公司定位与未来的发展方向，有利于塑造品牌形象、提升整体估值。”

据悉，为应对金融科技2.0时代的新挑战，360金融已于去年开启战略升级，进行了包括与上交大共建人工智能联合实验室、引入首席科学家、搭建数据AI中台、更迭组织架构等一系列科技投入举措。

日前，360金融正式对外公布品牌升级，启用“360数科”为新品牌。360数科相关负责人表示，自去年开始，公司就着手部署多项举措进行战略升级。如今，公司业务中越来越多的比例由技术服务贡献，此次更名反映了这种趋势，也更好地代表了360数科在市场上的长期战略定位。

资料显示，360数科是一家数据驱动、AI赋能的第三方金融科技平台，孵化于国内最大的互联网安全公司360集团，致力于成为连接用户与金融合作伙伴的科技平台。公司成立于2016年7月，于2018年12月14日成功登陆美国纳斯达克挂牌上市。

据披露，360数科已服务用户1.42亿人，帮助金融机构释放信贷3776亿元。科技业务占比从2019年初的0.8%跃升到年底的22%，2019年科技收入增速高达336%，而2018年为228%。

截至2020年一季度末，360数科将自主研发的143款智能语音机器人，投入营销、客服、资产清收、质检等金融服务全流程，平均每天外呼量近15万次。360数科机构合作伙伴数量已增至近百家，包括了国有银行、股份制银行、城商行、持牌消费金融公司、信托公司等各类持牌机构。

360数科CEO吴海生称：“未来将继续加大在前沿科技领域的投入，积极投身于数字金融新基建的浪潮，为更多的合作伙伴和用户提供更为高效、更有品质的服务。”

麻袋研究院高级研究员苏筱芮在接受《国际金融报》记者采访时表示，360金融去“金融”变“科技”是顺势而为，更名能够更好地体现公司定位与未来的发展方向，有利于塑造品牌形象、提升整体估值。从盈利模式来看，360数科的科技收入正稳步提升；从人员安排来看，360数科正加速科技队伍的扩容；从战略扩张来看，360数科正利用其技术开放的理念提供更多解决方案，还实现了科技出海。

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为二次上市铺路？

“在相关政策和市场环境的支持下，数字科技公司登陆科创板或港股受到鼓励，蚂蚁集团、京东数科等已经在登陆科创板或港股的路上。”

360金融更名数科，让二次上市传闻再起。今年6月，曾有消息传出360金融将回港二次上市。有媒体报道，360金融最快于今年12月启动上市程序。360公司创办人兼董事长周鸿祎已就360金融第二次上市计划进行多次内部磋商。当公司达第二次上市的要求时，将会快速地进行有关上市计划。

据悉，赴港二次上市的企业市值要不低于100亿港元。香港联交所还要求二次上市企业，在合格交易所上市至少有2个完整会计年度，并在此期间保持良好合规纪录。

东财Choice数据显示，截至美东时间8月12日收盘，360金融股价报收于13.49美元/股，总市值高于100亿港元。不过，360金融在2018年12月在纳斯达克上市，目前在纳斯达克上市还不到2个完整会计年度。

财报显示，2020年第一季度，360金融实现收入32亿元，去年同期收入为20.09亿元，同比增长58.4%；净利润为1.83亿元，非美国通用会计准则（Non-GAAP）下的净利润为2.55亿元。360金融2020年一季度促成贷款总额为517.7亿元，较2019年一季度的412亿元增长25.6%。截至2020年3月31日，在贷余额为731.2亿元，较2019年一季度的525.8亿元增长39.1%。

对于“启动回港二次上市程序”的消息，《国际金融报》记者联系到360数科方面，360数科表示“不予置评”。苏筱芮认为，360数科有回A股或者H股的意向。

苏筱芮分析称，一方面，蚂蚁“A+H”上市的消息已对外释放一轮信号，优秀的科技公司不但有监管层的关注和支持，还能获得市场追捧；另一方面，近期中美摩擦不断，特朗普政府出手打压中国互联网企业，推出不利提案，给国际政治经济环境带来了诸多不确定性。

零壹研究院院长于百程在接受《国际金融报》记者采访时也指出，360金融此次更名与未来的资本市场计划有关。在相关政策和市场环境的支持下，数字科技公司登陆科创板或港股受到鼓励，蚂蚁集团、京东数科等已经在登陆科创板或港股的路上。

“360金融此前在美股上市，估值较低，同时近来美国的监管环境出现巨大变化，要求在美国证券交易所上市的中国公司需遵守美国的审计要求，否则将被迫退市。因此，360金融的一系列动作是在为回A股或者H股提供准备，并可能已经是在计划之中。上市以来，360金融已保持了持续的盈利能力，回A股或者H股主要还是业务上符合上市监管的要求。”于百程称。

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“去金融”意欲何为

“监管之下，巨头更名是大势所趋，但不是去金融化，只是更突出科技属性，并不会因此削弱金融业务。金融业务依然是重点，甚至是主要的业务。”

在360金融更名前，BATJ互联网巨头旗下金融科技公司中，京东金融、百度金融、蚂蚁金服相继更名——去“金融”，加“数科”。早在2018年9月，京东金融就进行了数字化升级，更名为京东数科。

今年6月，有消息称，经国家市场监督管理总局核准，蚂蚁的全称已从“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”，下一步将办理工商登记变更。简称则由“蚂蚁集团”取代。

对于本次更名，蚂蚁集团方面回应称：“新名称意味着我们将全面服务社会和经济数字化升级的需求，但蚂蚁还是那个蚂蚁，坚持创新，用技术为全球消费者和小微企业创造价值是我们不变的初心。”

苏筱芮指出，“去金融化”是当前金融行业数字化转型中的一个缩影，并非大势所迫，而是顺势而为。主要有两方面原因：一是科技对金融的赋能作用日益凸显，大数据、人工智能、区块链等新型技术对提升金融服务的质效起到了至关重要的作用，未来金融实力的比拼，更多的是科技实力的比拼，强调科技实力，能够给市场，给客户以更多安心、信赖感。

“二是伴随着互联网巨头科技研发和场景运用的成熟，其业务范围已逐步从集团内部扩张到外部，输出科技方案、打造开放科技生态圈等TO B思维在互联网巨头的发展进程上逐步显现出来，进而带来科研人员的比例上升、科技服务费的收入占比上升等趋势。”苏筱芮表示。

于百程也指出，头部的互联网金融服务公司，定位从金融科技到数字科技，到新消费服务或数字服务，均是大势所趋。另外，从这些头部公司看，其金融服务也是扎根于互联网，扎根于技术，其基因和传统的金融服务机构也不同，代表着金融业务发展的趋势。因此，此类机构无论是持牌自营金融业务，还是服务于持牌机构的合作业务，均仍有较大的业务空间。除了金融服务外，产业数字化也是更大的市场，金融、科技、产业可以互为协同。

董希淼认为，监管之下，巨头更名是大势所趋，但不是去金融化，只是更突出科技属性，并不会因此削弱金融业务。金融业务依然是重点，甚至是主要的业务。

苏筱芮建议，金融科技公司在科技建设方面需有长远目光，在夯实科技的基础上加强创新，在互联网巨头的阵营中形成自身的护城河；其次要在TO B输出方面着眼于客户需求，技术的输出最终目标都是为了客户而服务，建议后期抓住金融机构数字化转型的窗口期，与传统金融形成合力；此外，合规方面需要牢牢守住底线，将金融信息安全、公民个人隐私保护等热点领域的工作抓实、抓细。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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