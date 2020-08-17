风口浪尖，中概股迎艰难抉择

4个多月前的做空报告余波未平。在美上市的中概股爱奇艺近日表示，正在接受美国证监会（SEC）的调查。

自瑞幸咖啡自曝财务造假后，包括爱奇艺在内的中概股接连被做空，甚至遭遇集体“退市”威胁。是去是留？十字路口的中概股公司正面临艰难抉择

做空后续，爱奇艺被监管调查

北京时间8月14日凌晨，爱奇艺发布2020财年二季报。除业绩外，财报还显示，爱奇艺正在接受美国证监会（SEC）调查。由于今年4月被Wolfpack Research发布做空报告，美国证监会要求爱奇艺提供2018年1月1日以来的某些财务数据和运营资料以及做空报告涉及的资料。

受此影响，爱奇艺股价盘后一度大跌19%。当日爱奇艺在其官方微博回应称，“一直积极配合SEC所有常规问询及调查，与此同时，我们也主动聘请专业顾问进行内部独立审查。”爱奇艺底气十足地表示，对过去10年持续建设的稳固、严谨的公司治理结构和内部管控流程充满信心，相信调查的结果将再次向所有投资者展示爱奇艺的稳健和担当。

今年4月7日，Wolfpack Research发布针对爱奇艺的做空报告称，估计爱奇艺将其2019年收入夸大约80亿至130亿人民币，即27%至44%，并通过夸大约42%至60%的用户数量来实现此目的。

爱奇艺随后回应，做空报告引用数据与结论严重失实，公司对所有不实指控坚决否认，“公司认为，该报告包含大量错误、未经证实的陈述以及与爱奇艺有关的误导性结论和解释。”

如今被美国证监会调查，正是因为这份做空报告。在财报电话会议中，爱奇艺CFO王晓东表示，在做空报告发布后的几个星期，公司就收到了纳斯达克和SEC的调查通知。因为是独立的内部调查，所以爱奇艺方面并不知道目前的确切状态。

打压升级，集体遭遇“退市”威胁

中概股被做空几乎年年有，今年尤其多。除爱奇艺外，另一只中概股跟谁学，更是遭遇狂风暴雨般的做空。上周做空机构香橼资本在社交媒体上连发3条信息，时隔三个月后再次宣布做空跟谁学。今年以来，跟谁学已接连遭遇浑水、灰熊、香橼、天蝎创投4家做空机构多达12轮的做空。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，市场机构做空有其牟利的一面，但在美国打压中国企业的不利环境下，做空中概股带有更大的投机性。

8月6日，美国财政部发布《关于保护美国投资者防范中国公司重大风险的报告》，对在美上市的中概股提出5项审计建议。其中包括针对计划赴美上市的中国公司提高上市门槛，要求已在美上市的中概股向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）提交审计工作底稿，如无法满足此要求，则必须在2022年1月1日前退市。

业内认为，这实际上是要求按照美国法律审计中国企业的会计底稿。审计工作底稿是上市公司最底层、最基础的财务数据。董登新认为，底稿内容可能涉及企业商业机密，甚至可能涉及国家机密。由于在美上市的中概股数量众多，而美国企业并没有在A股上市，这就客观上导致双边跨国监管合作无法遵循对等原则进行。“但这些困难都可以通过协调解决。”他表示。

中国证监会此前也回应，中方从未禁止或阻止相关会计师事务所向境外监管机构提供审计工作底稿。

走还是留？中概股面临新选择

目前中国在美上市的企业多达270余家，主要以互联网、教育、电商等企业为主。业内人士认为，中概股一方面要做到“打铁还需自身硬”，另一方面也要做好应变准备。

今年6月，网易、京东先后在港二次上市。而新东方、百度、携程、华住酒店、百胜中国等近期也纷纷传出将二次上市的消息。这一波中概股回归港股，被市场解读为企业面对监管环境变化而主动做出的选择。

但即便遭遇如此不利的环境，仍未能阻挡中国企业密集登陆美股。

7月30日，理想汽车在纳斯达克挂牌上市；8月13日，贝壳找房登陆纽交所；小鹏汽车也于近日提交IPO文件，宣布将在纽交所上市……董登新分析，这主要还是因为美国资本市场历经200多年发展，已建立起成熟完善的上市、退市、信息披露、投资者保护等制度，企业选择登陆美股主要是由于上市门槛比较低，流程相对容易。本报记者 孙杰

(责编：李都也(实习生)、李栋)