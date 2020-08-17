数据显示：商品零售额年内首次实现正增长

国家统计局8月14日发布的数据显示，7月份，国民经济继续恢复，主要经济指标继续改善。市场销售继续回暖态势明显。7月份，商品零售额为28920亿元，增速年内首次由负转正，同比增长0.2%。

向好态势持续发展

数据显示，从消费来看，7月份社会消费品零售总额同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.7个百分点；从投资来看，1-7月份固定资产投资同比下降1.6%，降幅比1-6月份收窄1.5个百分点；从外贸看，7月份全国进出口同比增长6.5%。

“7月份以来，我国在统筹疫情防控和经济社会发展一系列政策措施的作用下，积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力，经济克服了疫情和汛情的不利影响，继续保持了稳定复苏态势，主要指标继续回暖。”国家统计局新闻发言人付凌晖在当日国新办举行的发布会上表示，这种向好的态势还在持续，主要表现在三个方面：

一是产业升级态势没有改变。从工业来看，规模以上工业中，高技术制造业、装备制造业同比分别增长9.8%、13%，都明显快于整个规模以上工业的增长。从服务业来看，现代服务业的增长态势较好，7月份信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长13.7%，也快于整体服务业的增长。

二是发展新动能持续增强。在疫情冲击下，网络销售、互联网教育、医疗等快速发展，1-7月份实物商品网上零售额同比增长15.7%，增速比1-6月份加快1.4个百分点。

三是市场预期在整体改善。7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，比上月提高0.2个百分点；非制造业商务活动指数为54.2%，制造业和非制造业PMI都是连续5个月高于临界点。

“7月份社零增速虽然整体仍为负，但降幅并没有停下收窄的脚步，而商品零售月度同比增速由负转正，网上零售增速继续维持在高位，充分反映出消费市场的持续回暖。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫在接受国际商报记者采访时表示，随着国民经济整体运行态势的不断好转，曾经受疫情冲击较大的餐饮、影院、旅游等领域都在日益复苏，广大居民对后续经济走势的预期也逐步改善，消费信心趋于增强，再加上前期种种政策效果的兑现以及直播带货、生鲜电商、在线教育等新型消费业态的热度不减，消费市场的回暖也在情理之中。

消费市场提振有望延续

不可忽视的是，我国还面临着许多挑战。付凌晖表示，目前的国际形势还是复杂严峻，全球疫情还在蔓延，近期全球确诊病例已经突破2000万例，同时世界经贸增长出现萎缩，二季度主要经济体经济增长都明显下滑。从国内来看，长期积累的结构性矛盾、体制性矛盾、周期性矛盾交织，经济的循环还有待进一步畅通。“下一步，要坚决落实好党中央、国务院决策部署，持续推动‘六稳’工作，落实‘六保’任务，促进经济平稳健康发展，努力实现全年预期发展目标。”

从7月份的各项经济指标看，工业产出快于需求、消费、投资。不过，在付一夫看来，二季度我国经济增速已由负转正，表明国民经济运行已经重回正轨，虽然当前消费端的复苏进程整体慢于生产端，但持续向好的态势已是有目共睹。“可以预期的是，随着下半年整体经济形势的继续回暖，消费市场的提振也将得到延续。”

付一夫认为，未来我们仍需要从多个方面发力，以进一步提振消费市场：一方面，应特别重视后疫情时代新消费的重要地位，如直播带货等，着力布局并出台相关的支持方案，以此来推动新消费的健康发展；另一方面，应注重培育新的消费增长点，积极发展文旅、会展等产业，继续支持吃、行、游、购、娱等夜间经济发展，进而带动各地消费的提振。

“有条件的地方还可以布局免税消费的发展，联合相关企业加快建设市内免税店，以此来促进消费的回流。”付一夫说，此外，还应进一步出台相关政策支持中小微企业的生存和经营，从而稳住民众就业。“民众有了稳定的工作，才能拥有稳定的收入来源，进而消除消费上的后顾之忧。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)