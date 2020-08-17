别人不是比你多了幸福，而是....

成年人的底气是什么？

《当幸福来敲门》里的男主加纳，

当银行卡里只剩下 21.33美元，交不起房租、交不起学费，

带着儿子流落街头。

但他依然努力工作，对儿子说：

“如果你想要什么，就要去努力争取。”

一路从一个失业职员，成为了股票经纪人。

富裕是结果，是成年人“表面的底气”

可只有努力追梦的初心，

才是不分顺逆时，

成年人缺之不可的底气。

梦想，让小人物的“辛苦”有了通往“幸福”的道路，

而这为之付出的努力，

是成年人世界里意义非凡的存在。

热爱篮球，你可以做什么？

成为百里挑一的专业运动员？

河南小伙焦少华大学毕业后，

将热爱变成奋斗的事业，

他专职修起了篮球鞋。

从免费擦皮鞋、到天南海北学技术，

一直到两年前，他在郑州大学城开了家“鞋狗驿站”，走上了创业道路。

换底换气垫，各类篮球鞋修复，

线上线下同步接单，月入两万，

改善了生活不说，他说自己更满足的是：

修的不只是鞋，是鞋背后的动人故事，

是自己的热爱，

即使是一名“修鞋匠”也有足够的底气。

也正因为这份底气，

成全了自己的“幸福”。

20岁，你可以跳芭蕾，

70岁呢？

Suzelle Poole，7岁学芭蕾，

原以为芭蕾生涯会在20岁结束，却跳了70年。

77岁的她还在教年轻人跳舞，为敬老院免费表演。

她说：“芭蕾是我的命，做热爱的事情，永远都不晚。”

是的，对芭蕾的热爱是Suzelle Poole的底气，

因为这份爱、这份底气，

因为不断的追寻，

最终成就了幸福。

还有很多人，用梦想成就了自己，更照亮了他人。

70岁的王荔君，是吉林长春的一名普通退休教师，

原本应该享受退休时光的她，

却成了一家自闭症儿童教育机构的负责人。

“放不下这些孩子”是王老师的初心，

即便卖掉自己的房子，

即便走遍全长春找合适的场地，

也不放弃最初的梦想。

一做就是18年，

她说，看见孩子的点滴进步是她最大的幸福。

但，能有王老师，

何尝不是这些孩子、这些家庭最大的幸福呢？

梦想的样子，在人生的道路上，走着走着，

有人会模糊，有人会改变，

但是，唯有坚持梦想的人，才总能笑得开怀，

而梦想，不分大小。

10岁，你可以舞刀弄枪，

把自己幻想成倚天大侠，仗剑天涯。

25岁，没有绝世武功，需要挣钱打工，

你说：

大侠？！打扰了，我是个小人物。

为什么小人物就不能是“大侠”呢？

为什么不敢昂首挺胸的对儿时的梦想说声“好样的”？

如果看懂了这条片子，你大概就能明白

成年人的底气

是什么。

幸福在于当梦想遭遇现实的磨练，

解决现实，而不是解决梦想。

梦想不分大小，成功不分贵贱。

时间可以挤，财富可以攒，

天马行空的心，

本就容得下柴米油盐的烟火，

再带着幸福一起飞。

况且，

逐梦前行的路途上，你不是一个人在战斗。

上海农商银行，信任“心”的力量，

专注普惠金融，支持超过1500万客户逐梦前行。

陪你历尽磨练，守护初心不变。

(责编：夏晓伦、毕磊)